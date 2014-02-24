Российский посол умер в Индии



Число пострадавших при массовой драке в Москве увеличилось сегодня, 11:59 Стало известно, что после массовой драки, произошедшей на Страстном бульваре в центре Москвы, на лечение в столичные медицинские стационары были направлены шесть человек, передает РИА Новости..»

В Подмосковье студент умер в такси сегодня, 11:44 В ночь на 26 января в Павловском Посаде умер 17-летний студент, сообщает Life.ru..»

Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян сегодня, 11:31 IKEA объявит о существенном снижении цен на продукцию в четверг, 26 января. Около 20% товаров шведского ритейлера подешевеют в среднем на 15-20%...»

Запад восхищен новым талантом Путина сегодня, 11:31 Западные СМИ проявляют большой интерес к личности российского президента. На этот раз восхищение американских журналистов вызвало исполнение Владимиром Путиным песни "Четырнадцать минут до старта"...»