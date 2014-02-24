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Российский убийца Boeing готов подняться в небо

23 января 2017, понедельник, 17:16 – ИА СОЧИ-24

Российский убийца Boeing готов подняться в небо
Российский убийца Boeing готов подняться в небо
Летные испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 пройдут в начале весны 2017 года. Об этом президенту России доложил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
На встрече с Владимиром Путиным вице-премьер рассказал о
планируемых испытаниях магистрального самолета МС-21, который уже называют
"убийцей  Boeing". "Работы идут в полном порядке. В конце
декабря я посетил ЦАГИ, посмотрел, как идут прочностные испытания самолета. В
самом Иркутске также идет подготовка к первому полету", – сказал Дмитрий Рогозин.
Он также сообщил, что правительством будет подготовлен план
по синхронизации производства новых самолетов МС-21, Ил-114 и Ил-96-400. "Для
тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим
необходимые льготы", – сказал Рогозин, добавив, что речь идет о специальных
преференциях экономического характера, связанных с лизингом.
Последний раз Путин и Рогозин говорили о новом российском
самолете в ноябре 2016 года. Тогда вице-премьер, ответственный за оборонку,
сообщил главе государства о том, что построены два МС-21, один из которых
находится в Иркутской области, второй – в Подмосковье. "Эти самолеты превосходят по характеристикам зарубежные
лайнеры", – заявил вице-премьер и пообещал президенту, что к февралю будут
получены все необходимые разрешения для первого полета МС-21.
Новый российский самолет составит достойную конкуренцию Boeing 737 MAX, Airbus 320 neo и китайскому СOMAC. МС-21
рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров, он заменит на авиалиниях
устаревшие ТУ-154, Ту-134 и ЯК-42. Воздушное судно имеет самый широкий фюзеляж
в классе среднемагистральных самолетов, что позволяет предоставить пассажирам и
экипажу высокий комфорт и дополнительные удобства. Планируется, что к 2023 году
Иркутский авиазавод будет ежегодно выпускать по 70 таких лайнеров.

При этом у России уже есть опыт попадания на международный
рынок авиационной техники, где ей удалось занять собственную нишу. Речь идет о
самолетах Sukhoi Superjet, которые не только нашли своих покупателей, но и
заинтересовали некоторые страны в плане возможного совместного производства и
технического обслуживания.
Если с МС-21 все получится, то России удастся отвоевать 10%
рынка, оценивают эксперты. Это, в конечном счете, позволит стране вступить в
элитный клуб авиапроизводителей и, как и настаивал на этом премьер-министр
России Дмитрий Медведев, закрепиться в нем.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:30
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сегодня, 18:15
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сегодня, 18:13
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