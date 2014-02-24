Российский убийца Boeing готов подняться в небо

23 января 2017, понедельник, 17:16 – ИА СОЧИ-24



Российский убийца Boeing готов подняться в небо

Летные испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 пройдут в начале весны 2017 года. Об этом президенту России доложил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.На встрече с Владимиром Путиным вице-премьер рассказал опланируемых испытаниях магистрального самолета МС-21, который уже называют"убийцей Boeing". "Работы идут в полном порядке. В концедекабря я посетил ЦАГИ, посмотрел, как идут прочностные испытания самолета. Всамом Иркутске также идет подготовка к первому полету", – сказал Дмитрий Рогозин.Он также сообщил, что правительством будет подготовлен планпо синхронизации производства новых самолетов МС-21, Ил-114 и Ил-96-400. "Длятех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставимнеобходимые льготы", – сказал Рогозин, добавив, что речь идет о специальныхпреференциях экономического характера, связанных с лизингом.Последний раз Путин и Рогозин говорили о новом российскомсамолете в ноябре 2016 года. Тогда вице-премьер, ответственный за оборонку,сообщил главе государства о том, что построены два МС-21, один из которыхнаходится в Иркутской области, второй – в Подмосковье. "Эти самолеты превосходят по характеристикам зарубежныелайнеры", – заявил вице-премьер и пообещал президенту, что к февралю будутполучены все необходимые разрешения для первого полета МС-21.Новый российский самолет составит достойную конкуренцию Boeing 737 MAX, Airbus 320 neo и китайскому СOMAC. МС-21рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров, он заменит на авиалинияхустаревшие ТУ-154, Ту-134 и ЯК-42. Воздушное судно имеет самый широкий фюзеляжв классе среднемагистральных самолетов, что позволяет предоставить пассажирам иэкипажу высокий комфорт и дополнительные удобства. Планируется, что к 2023 годуИркутский авиазавод будет ежегодно выпускать по 70 таких лайнеров.При этом у России уже есть опыт попадания на международныйрынок авиационной техники, где ей удалось занять собственную нишу. Речь идет осамолетах Sukhoi Superjet, которые не только нашли своих покупателей, но изаинтересовали некоторые страны в плане возможного совместного производства итехнического обслуживания.Если с МС-21 все получится, то России удастся отвоевать 10%рынка, оценивают эксперты. Это, в конечном счете, позволит стране вступить вэлитный клуб авиапроизводителей и, как и настаивал на этом премьер-министрРоссии Дмитрий Медведев, закрепиться в нем.

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