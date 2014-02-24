Российское посольство попало под обстрел в Сирии

В столице Сирии Дамаске российское посольство обстреляли из миномета. Один из снарядов попал во внутренний двор дипмиссии, второй упал близ ее территории.Первая мина по счастливой случайности не сдетонировала, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. "Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", – добавили в ведомстве. Дипломаты рассматривают это нападение как провокацию радикально настроенной оппозиции, которая выступает против мирного урегулирования конфликта в стране.
Карикатуристы французского журнала Charlie Hebdo смеются над памятью погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Издание опубликовало карикатуру на последние секунды их жизни...»
Карикатуристы французского журнала Charlie Hebdo смеются над памятью погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Издание опубликовало карикатуру на последние секунды их жизни...»