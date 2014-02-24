Российское посольство попало под обстрел в Сирии

28 декабря 2016, среда, 19:15 – ИА СОЧИ-24



Российское посольство попало под обстрел в Сирии

В столице Сирии Дамаске российское посольство обстреляли из миномета. Один из снарядов попал во внутренний двор дипмиссии, второй упал близ ее территории.Первая мина по счастливой случайности не сдетонировала, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. "Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", – добавили в ведомстве. Дипломаты рассматривают это нападение как провокацию радикально настроенной оппозиции, которая выступает против мирного урегулирования конфликта в стране.

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