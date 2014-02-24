Российского чемпиона обвинили в избиении бывшей жены
10 февраля 2017, пятница, 11:31 – ИА СОЧИ-24
Российского чемпиона обвинили в избиении бывшей жены
Наталья Штромбах сообщила в соцсетях, что российский триатлонист Роман Парамонов избил бывшую жену Надежду на велотреке в Крылатском районе Москвы. По ее словам, это не первый случай рукоприкладства. "Посреди холла трека избил зверски. Никто не заступился, свидетелей нет. Вместо лица – месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние в глаз, травма головы. Рядом был сын..." – написала Штромбах в Facebook, пояснив, что бывшая жена Парамонова является ее подругой. По словам Натальи, спортсмен и раньше проявлял агрессию в отношении Надежды. "Это не первый раз уже. При детях бил – открыв дверь машины, сверху, пристегнутую. Почти без синяков, только перелом основания черепа, сотрясение мозга и порезанные документы", – сообщила она. По информации Life.ru, пострадавшую доставили в больницу и после оказания медицинской помощи выписали. Издание сообщает, что экс-жена триатлониста обратилась с заявлением в полицию. Парамонов пока не прокомментировал ситуацию. Примечательно, что он удалил свои аккаунты в Facebook и Instagram. Роман Парамонов – неоднократный чемпион России по триатлону, призер чемпионатов мира и Европы по велоспорту, победитель этапа Кубка мира и финишер чемпионатов мира серии Ironman и Half Ironman. Спортсмен активно занимается тренерской деятельностью.
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