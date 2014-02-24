Российскую велогонщицу отстранили за допинг

Российское антидопинговое агентство отстранило от соревнований велогонщицу Анастасию Стародубцеву за употребление допинга. Срок действия дисквалификации составил четыре года, начиная с 19 июня 2015 года.Напомним, в 2015 году Стародубцева завоевала несколько наград. Он стала серебряным призером Кубка России в гонке преследования в паре, а также получила серебро в спринте и бронзу в гите.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»