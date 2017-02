Россию обвинили в попытках отделить Калифорнию

Движение Yes California, выступающее за отделение штата от США, назвали кремлевским проектом. По мнению аналитиков, опубликованному изданием The San Francisco Chronicle, Москва всеми силами способствует усилению "сепаратистских движений на Западе".Все беды от русских – в этом продолжают убеждать американцеви европейцев западные СМИ. "Русские хакеры" и "рука Москвы"– словосочетания, без которых не обходится ни одна "аналитическая"статья в авторитетных, казалось бы, изданиях. С их точки зрения, и Дональд Трамп– "кремлевский проект". Тем более, по их мнению, это относится корганизации Yes California, которая добивается отделения штата Калифорния отСША. Ее возглавляет Луис Маринелли – 30-летний американец, который живет вЕкатеринбурге.Как утверждает издание, Yes California получает поддержку отАнтиглобалистского движения России (АДР). Впрочем, АДР своих связей скалифорнийскими коллегами не отрицает. Более того, именно в офисеАнтиглобалистского движения в Москве открылось 18 декабря 2016 года представительствоКалифорнии в российской столице. Как сообщалось на сайте движения, инициатором этогошага стали президент АДР Александр Ионов и президент Yes California ЛуисМаринелли.Как напоминает San Francisco Chronicle, движение ЛуисаМаринелли сейчас собирает подписи в поддержку референдума. Его первый этап будетзаключаться в том, чтобы в 2018 году исключить из конституции штата положение отом, что Калифорния является "неотъемлемой частью Соединенных Штатов Америки".Если это получится, то можно будет проводить референдум о выходе штата изсостава США. По данным последних опросов, сегодня "калекзит"поддерживаеткаждый третий житель Калифорнии.Как отмечают эксперты, если бы Калифорния была отдельнойстраной, это была бы шестая по величине экономика мира – впереди Франции иИндии. Штат, безусловно, мог бы существовать самостоятельно. В то же время юристыутверждают, что на деле отделение практически невозможно: для выхода Калифорниипридется принять поправки к Конституции США, потребуется поддержка трех четвертейголосов в законодательном собрании штата. Несмотря на подобные пессимистичные прогнозы, инициатива активно собирает пожертвования.

