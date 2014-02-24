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Россию ждет новое нашествие мигрантов

9 марта 2017, четверг, 16:28 – ИА СОЧИ-24

Россию ждет новое нашествие мигрантов
Россию ждет новое нашествие мигрантов
В настоящее время Россия переживает настоящий наплыв трудовых мигрантов. Аналитики полагают, что в ближайшее время приток в нашу страну иностранных рабочих усилится.
Прибытие мигрантов в Россию в 2017 году продолжится в случае устойчивого восстановления российской экономики. Об этом говорится в аналитическом обзоре CIS Market Daily.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB,
в 2015–2016 годах Россия была привлекательна для иностранных рабочих. По мнению экспертов, повышение спроса на трудовых мигрантов не повлечет рост заработной платы и не повлияет на инфляцию "из-за гибкости рынка рабочей силы, которую обеспечивает миграция".
Аналитики напомнили, что индекс потребительских цен в России
в феврале 2017 года вырос на 0,2% по сравнению с январем.
Аналогичная динамика прошлого года составляла 0,6%.
Годовая инфляция в феврале замедлилась до 4,6%. Напомним, по итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4%. Сообщалось, что к концу 2017-го Банк России намерен добиться ее замедления до 4%.Как писали Dni.Ru, многие жители российских мегаполисов опасаются возможных последствий усилившегося в последние годы наплыва трудовых мигрантов для собственного благосостояния и экономики страны в целом. В течение 2016 года в Россию легально и нелегально прибыли 14 миллионов иностранных рабочих – это почти 20% экономически активного населения нашей страны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В банке на севере Москвы устроили стрельбу

Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 18:30
Раскрыта причина алкоголизма

Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина...»

сегодня, 18:29
Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»

сегодня, 18:15
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 18:14
Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

сегодня, 17:46
У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы

В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний военнослужащий ФСБ России..»

сегодня, 17:45
Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%...»
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