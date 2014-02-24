Россия готовит достойный ответ на санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о действиях ведомства в связи с новыми санкционными угрозами из США. Дипломат заявила, что если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, то получат от России ответ. "Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, администрации Б. Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", – передает сайт Министерства иностранных дел России.
На месте падения в Черном море самолета Минобороны Ту-154 продолжают работать спасатели. Они сообщили, что между этой катастрофой и трагедией самолета А-320 армянской авиакомпании Armavia 2006 года есть существенные совпадения...»
На месте падения в Черном море самолета Минобороны Ту-154 продолжают работать спасатели. Они сообщили, что между этой катастрофой и трагедией самолета А-320 армянской авиакомпании Armavia 2006 года есть существенные совпадения...»