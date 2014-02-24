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Россия готовит ответ на китайские ракеты у границ

24 января 2017, вторник, 15:13 – ИА СОЧИ-24

Россия готовит ответ на китайские ракеты у границ
Россия готовит ответ на китайские ракеты у границ
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич прокомментировал сегодняшние сообщения о размещении Китаем баллистических ракет на границе с Россией. Как отметил парламентарий, Москва не оставит действия Пекина без ответа.
"Было бы странно отрицать тот факт, что Россия оставит эти действия без внимания. Конечно, мы будем реагировать", – сказал сенатор. При этом в качестве ответной меры он назвал укрепление противоракетной обороны на Дальнем Востоке, отметив, что Москва обладает необходимыми средствами для перехвата китайских ракет. В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев призвал не беспокоиться из-за действий Пекина. "В политическом отношении наше сотрудничество с КНР, в том числе в сфере безопасности, – как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества – находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей", – сказал сенатор в своем комментарии "Интерфаксу".
При этом политолог, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских войск Константин Сивков заявил, что размещенные Китаем ракеты направлены не против России. "Эта ракета ориентирована преимущественно для стрельбы по США и Европе, потому что размещать у наших границ такие ракеты бессмысленно. Если бы она была нацелена на нас, ее бы разместили в центре Китая", – приводит слова эксперта Life.Прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Москва дорожит отношениями с Пекином и считает его своим стратегическим союзником. "Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил в Китае мы не воспринимаем как угрозу для нашей страны", – подчеркнул спикер главы государства.
Ранее влиятельное китайское издание Global Times сообщило, что Пекин разместил в граничащей с дальневосточным регионом России провинции Хейлунцзян межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41). При этом некоторые СМИ уже высказали предположение, что подобная мера может быть направлена на демонстрацию решимости Китая отстаивать свои интересы на фоне "провокационных заявлений" президента США Дональда Трампа.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

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