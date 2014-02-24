Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

23 января 2017, понедельник, 14:00 – ИА СОЧИ-24



Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона.На данный момент, сотрудники МВД по Басманному району уже задержали злоумышленника, напавшего на 31-летнюю автоледи на улице Фридриха Энгельса. Им оказался 30-летний безработный житель столицы. Возбуждено уголовное дело "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в столичном ГУ МВД. Тем временем, инцидент продолжает вызывать возмущение у россиян. Многие из них считают, что подписка о невыезде – слишком мягкое наказание для москвича, посмевшего поднять руку на женщину в положении. По мнению россиян, повод, из-за которого мужчина набросился на автоледи, совершенно того не стоит. "Квартирный вопрос москвичей уже испортил, теперь идет парковочный процесс", – отметил один из блогеров. Впрочем, нашлись и те, кто засомневался в том, что пострадавшая сказала правду. А некоторые пользователи предположили, что женщина сама повела себя неадекватно и спровоцировала мужчину на конфликт. Ранее сообщалось, что беременная автоледи припарковала свою машину на улице Фридриха Энгельса. После этого к ней подошел мужчина и заявил, что ее автомобиль мешает проезду транспорта. Дама попыталась возразить, однако мужчина бросился на нее с кулаками. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию.

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