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Россия и ПАСЕ ищут точки соприкосновения
16 февраля 2017, четверг, 15:13 – ИА СОЧИ-24
Госдума отправит делегацию в Мадрид на заседание Постоянного
комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Цель поездки, сообщил спикер
палаты Вячеслав Володин, обсуждение вопросов изменения регламента и защиты прав
национальных делегаций в ассамблее. "Эти вопросы мы ранее с председателем ПАСЕ обсуждали, -
отметил спикер Госдумы. – Он прислал приглашение для их обсуждения в
рамках Постоянного комитета ПАСЕ".По словам Вячеслава Володина, делегацию возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В нее также войдут главы думских комитетов по международным делам и по делам СНГ Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.
Свою часть делегации уже сформировала верхняя палата парламента. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что российский сенаторский корпус будут представлять вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, сам Косачев и зампред международного комитета Владимир Лукин. Заседание Постоянного комитета ПАСЕ запланировано на 10 марта.
Как ранее писали Dni.Ru, в настоящее время Россия не участвует в работе в ПАСЕ. Это произошло после того, как в апреле 2014 года против российских парламентариев в Ассамблее были введены санкции. Делегация, представляющая нашу страну, была лишена права голоса, отстранена от участия в руководящих органах ПАСЕ и ее мониторинговых миссиях.
В начале 2017 года в Москве состоялась встреча руководства
нижней палаты парламента и Педро Аграмунта. Глава Ассамблеи выразил желание,
чтобы российская делегация вернулась в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
ответил, что Россия готова это сделать только в случае изменения регламента
организации таким образом, чтобы лишение какой-либо делегации права голоса было
невозможно.
"Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в
Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет", – заметил тогда Вячеслав Володин. "Мне хотелось бы другого, но я прекрасно понимаю
позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина", – с сожалением отметил тогда
президент ПАСЕ.
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