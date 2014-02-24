Россия и ПАСЕ ищут точки соприкосновения

16 февраля 2017, четверг, 15:13 – ИА СОЧИ-24



Россия и ПАСЕ ищут точки соприкосновения

Нижняя палата российского парламента направит делегацию в Мадрид для обсуждения корректировки регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке также вопрос защиты прав национальных делегаций в ПАСЕ. Группу российских законодателей возглавит думский вице-спикер Петр Толстой.Госдума отправит делегацию в Мадрид на заседание Постоянногокомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Цель поездки, сообщил спикерпалаты Вячеслав Володин, обсуждение вопросов изменения регламента и защиты правнациональных делегаций в ассамблее. "Эти вопросы мы ранее с председателем ПАСЕ обсуждали, -отметил спикер Госдумы. – Он прислал приглашение для их обсуждения врамках Постоянного комитета ПАСЕ".По словам Вячеслава Володина, делегацию возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В нее также войдут главы думских комитетов по международным делам и по делам СНГ Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.Свою часть делегации уже сформировала верхняя палата парламента. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что российский сенаторский корпус будут представлять вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, сам Косачев и зампред международного комитета Владимир Лукин. Заседание Постоянного комитета ПАСЕ запланировано на 10 марта.Как ранее писали Dni.Ru, в настоящее время Россия не участвует в работе в ПАСЕ. Это произошло после того, как в апреле 2014 года против российских парламентариев в Ассамблее были введены санкции. Делегация, представляющая нашу страну, была лишена права голоса, отстранена от участия в руководящих органах ПАСЕ и ее мониторинговых миссиях.В начале 2017 года в Москве состоялась встреча руководстванижней палаты парламента и Педро Аграмунта. Глава Ассамблеи выразил желание,чтобы российская делегация вернулась в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володинответил, что Россия готова это сделать только в случае изменения регламентаорганизации таким образом, чтобы лишение какой-либо делегации права голоса былоневозможно."Мы за диалог, мы за участие, но участвовать вПарламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет", – заметил тогда Вячеслав Володин. "Мне хотелось бы другого, но я прекрасно понимаюпозицию спикера Госдумы Вячеслава Володина", – с сожалением отметил тогдапрезидент ПАСЕ.

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