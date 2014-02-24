Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"
18 января 2017, среда, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"
Военно-воздушные силы России и Турции провели совместную спецоперацию в небе над Сирией. Целью атаки стали позиции боевиков запрещенной в России "Исламского государства", передает "Газета.ru"."К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34", – цитирует ТАСС начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Рудского. Со стороны Турции в операции участвовали восемь самолетов.
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Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»
Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»