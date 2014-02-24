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Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия
8 февраля 2017, среда, 08:28 – ИА СОЧИ-24
К визиту недавно вступившего в должность президента Молдавии
Игоря Додона в Брюссель было приковано особое внимание. Это была вторая официальная поездка лидера страны за ее пределы: до этого он посетил Россию. Наблюдатели и эксперты гадали, какой путь выберет Молдавия, ведь надежды ее граждан на светлое европейское будущее не
оправдались. Число сторонников евроинтеграции в стране с 2009 года сократилось с
68% до 38%.Додон неслучайно выбрал Брюссель, чтобы сообщить очевидное:
на экономике Кишинева крайне отрицательно сказалась потеря российского рынка,
который в течение нескольких лет был главным. "Я ясно дал
понять, что теперь для Молдавии является жизненно важным восстановление
отношений с Российской Федерацией, и в этом контексте предложил трехсторонние
переговоры между ЕС, Молдавией и Россией", – написал президент на своей странице в соцсети во время визита в столицу Евросоюза.На встрече с главой Совета Европы Дональдом Туском он тоже сделал важное заявление. Политик пообещал, что поддержит отмену
соглашения об ассоциации с ЕС, если в его стране будет проведен
соответствующий референдум. Наблюдатели пришли к выводу, что Кишинев медленно, но верно склоняется в сторону Москвы, а Туск не смог отговорить Додона
от сближения с Кремлем. Кстати, из России ему уже делали соответствующие
знаки: в декабре 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин посоветовал
правительству Молдавии вернуться в экономический союз. Судя по всему, эти слова не остались без внимания. Dni.Ru
писали, что в конце прошлого года со здания резиденции лидера Молдавии исчез флаг Евросоюза, который появился там при прошлом главе
государства Николае Тимофти. Власти не стали объяснять это решение, но политический
подтекст был очевиден.
Напомним, что социалист Игорь Додон занял высший пост в
Молдавии в ноябре 2016 года по итогам первых всенародных выборов: до этого президента избирал парламент. Свою кампанию он построил на заявлениях
о необходимости наладить стратегические отношения с Россией, присоединить
Молдавию к Евразийскому экономическому союзу и прекратить процесс
евроинтеграции.
Проблема заключается в
том, что Молдавия – парламентская республика, где полномочия президента
ограниченны, а внутренние политические противоречия не раз выплескивались на
улицы. Большинство органов власти в стране находятся под контролем прозападных
сил, поэтому выполнить обещания Додону будет непросто: он
столкнется с сильным противодействием парламентского большинства и своего же
правительства.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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