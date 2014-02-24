Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

8 февраля 2017, среда, 08:28 – ИА СОЧИ-24



Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском.К визиту недавно вступившего в должность президента МолдавииИгоря Додона в Брюссель было приковано особое внимание. Это была вторая официальная поездка лидера страны за ее пределы: до этого он посетил Россию. Наблюдатели и эксперты гадали, какой путь выберет Молдавия, ведь надежды ее граждан на светлое европейское будущее неоправдались. Число сторонников евроинтеграции в стране с 2009 года сократилось с68% до 38%.Додон неслучайно выбрал Брюссель, чтобы сообщить очевидное:на экономике Кишинева крайне отрицательно сказалась потеря российского рынка,который в течение нескольких лет был главным. "Я ясно далпонять, что теперь для Молдавии является жизненно важным восстановлениеотношений с Российской Федерацией, и в этом контексте предложил трехсторонниепереговоры между ЕС, Молдавией и Россией", – написал президент на своей странице в соцсети во время визита в столицу Евросоюза.На встрече с главой Совета Европы Дональдом Туском он тоже сделал важное заявление. Политик пообещал, что поддержит отменусоглашения об ассоциации с ЕС, если в его стране будет проведенсоответствующий референдум. Наблюдатели пришли к выводу, что Кишинев медленно, но верно склоняется в сторону Москвы, а Туск не смог отговорить Додонаот сближения с Кремлем. Кстати, из России ему уже делали соответствующиезнаки: в декабре 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин посоветовалправительству Молдавии вернуться в экономический союз. Судя по всему, эти слова не остались без внимания. Dni.Ruписали, что в конце прошлого года со здания резиденции лидера Молдавии исчез флаг Евросоюза, который появился там при прошлом главегосударства Николае Тимофти. Власти не стали объяснять это решение, но политическийподтекст был очевиден.Напомним, что социалист Игорь Додон занял высший пост вМолдавии в ноябре 2016 года по итогам первых всенародных выборов: до этого президента избирал парламент. Свою кампанию он построил на заявленияхо необходимости наладить стратегические отношения с Россией, присоединитьМолдавию к Евразийскому экономическому союзу и прекратить процессевроинтеграции.Проблема заключается втом, что Молдавия – парламентская республика, где полномочия президентаограниченны, а внутренние политические противоречия не раз выплескивались наулицы. Большинство органов власти в стране находятся под контролем прозападныхсил, поэтому выполнить обещания Додону будет непросто: онстолкнется с сильным противодействием парламентского большинства и своего жеправительства.

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