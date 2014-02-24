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Россия лишила топлива строптивую Украину
10 марта 2017, пятница, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Причиной
приостановки стало то, что Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформила экспортеру необходимые
документы. В пресс-службе
Министерства энергетики уточнили, что у России нет межправительственных
соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину.
"Поставки дизельного топлива в указанных направлениях
осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической
целесообразности", – цитирует представителя
Минэнерго "Интерфакс". По данным
"Транснефти", поставки были приостановлены 8 февраля текущего года.В настоящее время топливо, которое должно было идти на Украину,
перераспределяется по другим направлениям. В частности, это Новороссийск и
Приморск.Вместе с
тем почти 70% купленного Украиной угля оказалось российским. На приобретение
каменного угля и антрацита в нашей стране Украина потратила 247 миллионов
долларов (69,1% от общего импорта страны), передает ТАСС.Следом за
Россией по импорту угля на Украину идет США с 18%. Доля Казахстана в этом
рейтинге составляет 5,7%. Доля остальных стран-поставщиков – 6,8%.Отметим, в
данный момент на Украине действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита
угля антрацитовой группы. Он вызван блокадой железных и автомобильных дорог
радикалами.
Источник:
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