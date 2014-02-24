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Россия может отказаться от ядерного оружия

12 января 2017, четверг, 14:28 – ИА СОЧИ-24

Россия может отказаться от ядерного оружия
Россия может отказаться от ядерного оружия
Новым фактором сдерживания на мировой арене может стать высокоточное оружие. Оно заменит ядерные вооружения, а основой группировки носителей современных ракет станут корабли и подводные лодки.

Министр обороны России Сергей Шойгу уверен в том, что
такой переход снизит уровень международной напряженности и укрепит доверие
в мире. О полном отказе от ядерного оружия в этом случае речь, конечно же, не
идет.
"К 2021 году более чем в четыре раза
планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных
сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного
сдерживания", – цитирует Шойгу РИА Новости.

По его оценке, важную роль в обеспечении военной
безопасности государства по-прежнему будут играть и силы общего назначения,
на долю которых приходится основной
объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время. Они
по-прежнему используются и будут использоваться при локализации
и прекращении вооруженных конфликтов, а также в ходе борьбы с международным
терроризмом, сообщил министр.

Уже сейчас новейшие
корабли и подводные лодки оснащаются крылатыми ракетами "Калибр",
также их устанавливают на суда и субмарины, находящиеся в боевом
составе флота. Эти ракеты неплохо зарекомендовали себя во время операции в
Сирии. По квалификации НАТО российская ракета "Калибр" проходит как Sizzler
("испепелитель"). Тактико-технические характеристики ракет, стоящих
на вооружении ВС России, доподлинно неизвестны. Но, по сообщениям
от 2012 года, дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским
целям составляет 375 километров.


Первым боевым применением крылатых ракет семейства
"Калибр" стала российская военная операция в Сирии.
В ночь на 7 октября 2015 года группировка кораблей Каспийской флотилии произвела пуск 26-ти ракет на дальность свыше 1500
километров
по объектам запрещенного в России "Исламского государства". Ракетам
пришлось следовать над территориями Ирана и Ирака. Военные НАТО и западные
разработчики оказались тогда в состоянии полной растерянности – ракеты
российского производства продемонстрировали гораздо более высокие
характеристики, чем те, что заявлялись ранее, особенно в дальности пуска.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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