Россия начала строить мост с Китаем

24 декабря 2016, суббота, 16:01 – ИА СОЧИ-24



Россия начала строить мост с Китаем

На Амуре началось строительство моста между Россией и Китаем. Подготовка к реализации этого проекта шла более 20 лет.В Благовещенском районеАмурской области состоялась торжественная церемония открытия строительствамоста между государствами. "Дан старт началу строительства трансграничногомостового перехода через реку Амур. В церемонии приняли участие губернаторАмурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян", – рассказалРИА Новости источник в региональном правительстве.Губернатор провинции ХэйлунцзянЛу Хао заявил, что строительство моста укрепит взаимоотношения стран иобеспечит рост железнодорожных и автомобильных перевозок между Дальним ВостокомРоссии и провинциями Китая.Стоимость моста составляетоколо 355,6 миллиона долларов. Проектируемая ширина постройки – 14,5 метра , длина– 19,9 километра, из которых 6,5 километра будут проходить по территорииКитая, оставшиеся 13,4 километра – по территории России.К строительству этогосооружения готовились более 20 лет. В планах у властей – завершить проект затри года. Мост должны ввести в эксплуатацию уже к 2019 году.

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