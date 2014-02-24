|24 декабря, суббота
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Россия начала строить мост с Китаем
24 декабря 2016, суббота, 16:01 – ИА СОЧИ-24
В Благовещенском районе
Амурской области состоялась торжественная церемония открытия строительства
моста между государствами. "Дан старт началу строительства трансграничного
мостового перехода через реку Амур. В церемонии приняли участие губернатор
Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян", – рассказал
РИА Новости источник в региональном правительстве.
Губернатор провинции Хэйлунцзян
Лу Хао заявил, что строительство моста укрепит взаимоотношения стран и
обеспечит рост железнодорожных и автомобильных перевозок между Дальним Востоком
России и провинциями Китая.
Стоимость моста составляет
около 355,6 миллиона долларов. Проектируемая ширина постройки – 14,5 метра , длина
– 19,9 километра, из которых 6,5 километра будут проходить по территории
Китая, оставшиеся 13,4 километра – по территории России.
К строительству этого
сооружения готовились более 20 лет. В планах у властей – завершить проект за
три года. Мост должны ввести в эксплуатацию уже к 2019 году.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.