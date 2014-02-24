Россия оставит "Искандеры" в Калининграде

Отвечая на вопрос корреспондентов "Би-би-си" о возможности отвода установок системы "Искандер" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сделано это не будет. "Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.
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В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины...»
"Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая...»
Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России..»
Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой..»