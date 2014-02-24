Россия отказалась от надежды на Трампа

Кремль больше не испытывает эйфории из-за избрания президентом США Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg. Расположение к новому американскому лидеру и надежды на улучшение отношений двух стран в последнее время сменились на скептицизм.
Как отмечают в агентстве, последние действия нового главы Белого дома не позволяют Москве надеяться на значительный прогресс в деле разрядки значительно деградировавших за президентство Барака Обамы двусторонних отношений. В частности, опасения вызывают противоречивые заявления избранного президента США. Так, издание приводит в пример слова Трампа о ядерном оружии. Ранее он заявлял, что Вашингтон должен расширить свой стратегический потенциал, а затем сказал прямо противоположное, объявив о необходимости его сокращения. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, которые приводит Bloomberg, Москва не питает никаких иллюзий относительно быстрого потепления отношений между двумя странами. В то же время агентство цитирует генерального директора Российского совета по международным отношениям Андрея Кортунова, заявившего, что недавнее выступление кандидата в госсекретари США Рекса Тиллерсона на слушаниях в конгрессе показывает, насколько глубок кризис в отношениях двух стран. "Тиллерсон хорошо знаком с Путиным, он награжден им медалью "За дружбу", однако назвал Россию угрозой для США", – приводит Bloomberg слова эксперта. Ранее избранный президент США обещал вести себя "жестко" по отношению к России. В то же время он допустил частичное снятие санкций в обмен на сотрудничество двух стран в борьбе против международного терроризма.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»