Россия откажется от "бешеных зомби" Порошенко

России осталось недолго ждать, пока Соединенные Штаты признают провал своей украинской политики и не отдадут Киев в руки Москве. Об этом заявила украинский юрист и политический аналитик Татьяна Монтян в эфире программы "Капитал". По мнению Монтян, до полного крушения Украине осталось два или три года. "Ждать уже недолго – скоро будет елка. И что делать с этим всем счастьем Трампа, он (президент России Владимир Путин. – Прим. ред.) еще думает", – полагает аналитик.Более того, Монтян считает, что даже если Трамп будет отдавать Украину России, то Москве она вряд ли понадобится. Причиной этого, считает эксперт, является тотальная хозяйственная и инфраструктурная разруха на Украине, для преодоления которой понадобятся огромные финансовые вливания. "Я даже не знаю, что он (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) может предложить в обмен России на то, чтобы она занималась совершенно разрушенной, разграбленной страной, населенной многими миллионами бешеных зомби", – заявила она, отметив, что Москве все это совершенно ни к чему. Напомним, ранее эксперты заявили, что уже в скором времени Украину ожидает политический кризис. По мнению директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, глава украинского государства и все его окружение лишится занимаемых ими мест. Поспособствует этому, считает политолог, нынешний посол США на Украине Мари Йованович, которая, по его словам, добивается проведения внеочередных выборов на Украине, в том числе в Верховную раду. Как отмечает эксперт, это необходимо для создания новых политических коалиций на Украине и прихода к власти в стране других лиц. При этом политолог отметил, что президент Украины в курсе намерений американского посла, посему рассматривает вариант бегства из страны. "Можно бежать в страны Южной Америки: Бразилия, Аргентина, страны Центральной Америки. Есть ряд политиков, которые могут найти свое пристанище в посольствах", – заявил Исаев в передаче "Политический детектив" на телеканале "Звезда" Впрочем, большинство аналитиков предсказывали перемены в украинской политике Вашингтона сразу же после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года. Прежде всего это касается самого Порошенко, которому, по мнению экспертов, уже ищут замену. Среди причин называется общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что президент и его окружение во время предвыборной кампании в США приняли сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.В любом случае, уверены аналитики, для большей ясности стоит дождаться формирования конкретных черт внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений. От этого и будет зависеть судьба нынешней украинской политической элиты.
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Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»