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Россия откажется от "бешеных зомби" Порошенко

28 февраля 2017, вторник, 18:43 – ИА СОЧИ-24

Россия откажется от "бешеных зомби" Порошенко
Россия откажется от "бешеных зомби" Порошенко
России осталось недолго ждать, пока Соединенные Штаты признают провал своей украинской политики и не отдадут Киев в руки Москве. Об этом заявила украинский юрист и политический аналитик Татьяна Монтян в эфире программы "Капитал".
По мнению Монтян, до полного крушения Украине осталось два или три года. "Ждать уже недолго – скоро будет елка. И что делать с этим всем счастьем Трампа, он (президент России Владимир Путин. – Прим. ред.) еще думает", – полагает аналитик.Более того, Монтян считает, что даже если Трамп будет отдавать Украину России, то Москве она вряд ли понадобится. Причиной этого, считает эксперт, является тотальная хозяйственная и инфраструктурная разруха на Украине, для преодоления которой понадобятся огромные финансовые вливания. "Я даже не знаю, что он (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) может предложить в обмен России на то, чтобы она занималась совершенно разрушенной, разграбленной страной, населенной многими миллионами бешеных зомби", – заявила она, отметив, что Москве все это совершенно ни к чему.
Напомним, ранее эксперты заявили, что уже в скором времени Украину ожидает политический кризис. По мнению директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, глава украинского государства и все его окружение лишится занимаемых ими мест. Поспособствует этому, считает политолог, нынешний посол США на Украине Мари Йованович, которая, по его словам, добивается проведения внеочередных выборов на Украине, в том числе в Верховную раду. Как отмечает эксперт, это необходимо для создания новых политических коалиций на Украине и прихода к власти в стране других лиц. При этом политолог отметил, что президент Украины в курсе намерений американского посла, посему рассматривает вариант бегства из страны.  "Можно бежать в страны Южной Америки: Бразилия, Аргентина, страны Центральной Америки. Есть ряд политиков, которые могут найти свое пристанище в посольствах", – заявил Исаев в передаче "Политический детектив" на телеканале "Звезда" Впрочем, большинство аналитиков предсказывали перемены в украинской политике Вашингтона сразу же после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года. Прежде всего это касается самого Порошенко, которому, по мнению экспертов, уже ищут замену. Среди причин называется общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что президент и его окружение во время предвыборной кампании в США приняли сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.В любом случае, уверены аналитики, для большей ясности стоит дождаться формирования конкретных черт внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений. От этого и будет зависеть судьба нынешней украинской политической элиты.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Не вся молочная продукция одинаково полезна

Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
ФАС поймала Минздрав на нарушениях

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Министерства здравоохранения страны..»

вчера, 21:28
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи...»

вчера, 21:15
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вчера, 21:14
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