Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии
6 января 2017, пятница, 12:30 – ИА СОЧИ-24
Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии
Министерство обороны к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Как рассказал глава Генштаба генерал Валерий Герасимов, первый зону конфликта покинет авианосец "Адмирал Кузнецов. Также Герасимов напомнил, что с 00:00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, передает ТАСС.
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Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу...»