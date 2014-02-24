Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии

6 января 2017, пятница, 12:30 – ИА СОЧИ-24



Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии

Министерство обороны к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Как рассказал глава Генштаба генерал Валерий Герасимов, первый зону конфликта покинет авианосец "Адмирал Кузнецов. Также Герасимов напомнил, что с 00:00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, передает ТАСС.

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