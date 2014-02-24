Россия отреагировала на китайские ракеты у своих границ



Почему Меланья Трамп ненавидит мужа сегодня, 15:00 Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»

Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа сегодня, 14:58 В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»

В московской школе умерла 12-летняя девочка сегодня, 14:45 В школе №1282 на Старослободской улице на востоке Москвы умерла 12-летняя девочка, передает "Московский Комсомолец"..»

В центре Москвы грабитель отобрал у девушки лабутены сегодня, 13:46 Поздним вечером к девушке, которая шла по Большой грузинской улице в центре Москвы подбежал грабитель и, брызнув ей в глаза перцовым баллончиком, выхватил пакет, передает Life.ru..»



Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы сегодня, 13:45 Качество принимаемых парламентом законов повысится благодаря созданию Центра законотворчества, убежден председатель Госдумы. По словам Вячеслава Володина, идея поддержана во всех думских фракциях...»

Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт сегодня, 13:44 Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»

Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей сегодня, 13:43 Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»

Подробности нападения на жену соратника Чубайса сегодня, 13:30 Полиция Москвы продолжает расследование нападения на 42-летнюю Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса. Предварительно обстрел женщины оценили как покушение с целью убийства...»