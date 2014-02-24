Россия отреагировала на китайские ракеты у своих границ
24 января 2017, вторник, 12:59 – ИА СОЧИ-24
Россия отреагировала на китайские ракеты у своих границ
Информация о том, что Китай перебросил к российским границам модернизированные баллистические ракеты DF-41, способные нести ядерный заряд, вызвала широкий общественный резонанс. Впрочем, в Кремле не увидели повода для беспокойства. "Безусловно, какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае мы не воспринимаем как угрозу для нашей страны", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он напомнил, что КНР выступает в качестве стратегического партнера России в регионе. Москва дорожит хорошими отношениями с Пекином, который не был замечен в антироссийских провокациях или попытках дестабилизировать ситуацию.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»