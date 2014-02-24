Россия ответит взаимностью на демарш США с дипломатами

30 декабря 2016, пятница, 00:15 – ИА СОЧИ-24



Россия ответит взаимностью на демарш США с дипломатами

Россия ответит США после заявления Барака Обамы о высылке 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, "здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности"."Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем,здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности.Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован врусле того направления, которое определит президент России" – заявил Песков.Он добавил, что Владимир Путин вряд ли будет спешить с телефонным разговором с Бараком Обамой: "Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, не думаю, что президентРоссии будет здесь каким-то образом спешить".Пресс-секретарь сообщил: "С учетом переходного периода сейчас в Вашингтоне мы по-прежнемурассчитываем на то, что нам удастся избавиться от таких корявыхдействий, таких корявых шагов, от того, чтобы вести себя как слон впосудной лавке, и что нам удастся так или иначе совместными шагами выйтина путь нормализации наших двусторонних отношений".По мнению Пескова, избранному президенту США Дональду Трампу навязывается модель поведения. "Мы не знаем, это та модель, с которой он согласен илине согласен. Еще раз повторяю, не было между нашим президентом и Трампомпомимо телефонного разговора, обмена посланиями, не было субстантивныхсерьезных контактов, поэтому мы не знаем, какая позиция. Но мы отчетливовидим, что новой администрации пытаются навязать определенную линию, тоесть лишить администрацию какого-то уровня дееспособности и лишить ееправа выбора того пути, по которому предложит идти новый президент", —добавил Песков.Joint DHS, ODNI, FBI Statement on Russian Malicious Cyber Activity → https://t.co/KKaEVcE0Fa pic.twitter.com/QRj7KgbnRQ– Homeland Security (@DHSgov) 29 декабря 2016 г.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал демарш США проявлением признаков настоящей паранойи. "Санкции США против России и высылка 35 дипломатов России в 72 часа —признаки настоящей паранойи. Без всякой доказательной базы, основываясьтолько на голословных утверждениях, предпринимают очередные и опятькрайне агрессивные шаги в отношении нашего государства", – цитирует политика РИА Новости.В свою очередь,первый зампред комитета Госдумы по международнымделам Дмитрий Новиков заявил, что данный шаг является попыткой "свалить сбольной головы на здоровую": "Как известно, именно США отмечены тем, что их посольства в самыхразных странах, их дипломатические миссии активно используются винтересах спецслужб, и в данном случае речь, на мой взгляд, идет о том, чтобысвалить с больной головы на здоровую".Первый заместитель главы думского комитета пообороне Андрей Красов заявил, что санкции США не окажут никакого влиянияна работу ГРУ. А первый зампред комитета Совета Федерации по международным деламВладимир Джабаров считает,что таким образом уходящий президент попытался сжечь все мосты. "Выпонимаете, что будут ответные меры, будет зачищено и американскоепосольство в Москве, и, видимо, консульства", – заявил Джабаров.Как сообщало информационное агентство СОЧИ-24, в администрации Барака Обамы сообщили, что вместе с введением новыхсанкций из Вашингтона и Сан-Францисков течение 72 часовбудут высланы 35 российскихдипломатов. В заявленииГосдепа США отметили, что будут закрыты двадипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения,принадлежащих России. В разделе "Компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер.Согласно заявлению Минфина США, в новыйсанкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, ЕвгенийБогачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что ониявляются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.

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