Россия празднует третью годовщину воссоединения с Крымом

18 марта 2017, суббота, 12:28 – ИА СОЧИ-24



Россия празднует третью годовщину воссоединения с Крымом

Сегодня исполнилось три года с момента исторического воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Первыми знаменательную дату начали праздновать жители самых восточных регионов страны.В Петропавловске-Камчатском события марта2014 года отметили фестивалем "Весна" и народными гуляниями. Торжествапроходили по всему городу, однако главные мероприятия прошли на центральнойплощади города, где собрались тысячи человекУчастникам торжеств предлагались занятияна любой вкус. Взрослые могли оценить свою физическую подготовку ипосостязаться в мобильных центрах тестирования ГТО. Для детей же былиорганизованы интересные викторины, работали аттракционы. Ярко отметили третью годовщинувоссоединения с Крымом и в Якутии. При этом стоить отметить, что столицареспублики город Якутск является побратимом города русской воинской славыСевастополя. Отмечать праздник в Якутии начали еще несколько лет назадпроведением тематических уроках в местных школах.А в субботу, 18 марта, в центре Якутскапрошла масштабная молодежная акция "Хоровод дружбы народов". Крометого, прошли соревнования по гонкам на оленьих упряжках. Помимо прочего, былиорганизованы посвященные событиям весны 2014 года фотовыставка"Севастопольский шторм" и книжный вернисаж "Россия – Крым: вехиистории".Масштабные торжества прошли сегодня и встолице Приморья Владивостоке. На митинг к мемориалу боевой славы пришли более17 тысяч горожан, активистов общественных организаций и ветеранов. Кроме того,празднование ознаменовалось торжественным концертом с участием коллективов изразных регионов России.При этом губернатор Приморья Владимир Миклушевскийпредложил в честь третьей годовщины "Крымской весны" сделатьПриморский край и Республику Крым регионами-побратимами. "Мы оба –приморские регионы, и я считаю, это будет правильно. Многие приморцы отдыхали вКрыму в советское время. Мы с родителями, как и многие другие семьи, ездили вКрым каждый год, и это определенная ностальгия. Поэтому для многих это будетприятным моментом", – сказал губернатор.Мероприятия в честь третьей годовщинывоссоединения полуострова с Россией прошли и в Хабаровске. На Комсомольскойплощади прошел праздничный концерт "Россия – Крым! Навсегда!". Вмероприятии приняли участие представители политический партий, общественныхорганизаций, дальневосточного казачества, национальных объединений. Многие изпришедших на празднование несли с собой транспаранты со словами поддержкикрымчан. На концерте перед участниками торжеств выступили ведущие творческиеколлективы региона. Кроме того, для хабаровчан была организована фотозона и ряддругих молодежных интерактивных площадок.Празднуют годовщину воссоединения с Крымом и сибирские города. Так, в Новосибирске состоялся концерт на центральной площади города, на котором выступили творческие коллективы региона. Кроме того, был устроен флешмоб: подростки из молодежных организаций выстроились в слова "Россия" и "Крым". Также был проведен митинг, в котором приняли участие представители политических партий и общественных организаций города и области.

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