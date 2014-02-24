Россия проиграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею
5 января 2017, четверг, 10:29 – ИА СОЧИ-24
Россия проиграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею
В Канаде прошел полуфинальный матч Чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет между Россией и США. Американцам удалось одержать победу по буллитам со счетом 3:4.
Матч за третье место состоится 5 января в 23:00 мск. Россияне встретятся с командой, которая окажется слабее по результатам второго полуфинала – до этой стадии турнира дошли сборные Канады и Швеции.
СОЧИ 24
Источник: Дни.ру
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