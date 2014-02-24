Россия скорбит по жертвам трагедии над Черным морем

26 декабря 2016, понедельник, 10:43 – ИА СОЧИ-24



Россия скорбит по жертвам трагедии над Черным морем

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае". Он выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой трагедии."Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации", – говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля. Глава государства также пообещал провести тщательное расследование крушения Ту-154 над Черным морем близ Сочи. Президент уточнил, что поручил правительству создать государственную комиссию по расследованию причин катастрофы, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов.Ранее отмечалось, что участие Владимира Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря будет отменено в связи с трауром, объявленным в России в память о жертвах авиакатастрофы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кроме того, в связи с трагедией было отменено и само шоу, намеченное на понедельник и посвященное Году кино. Напомним, показ шоу должен был проходить с 26 по 30 декабря. Будут ли его демонстрировать в другие дни, пока не известно. В Правительстве Москвы в свою очередь сообщили, что на фестивале "Путешествие в Рождество" в день траура отменят развлекательные мероприятия. Там уточнили, что анимационная программа, театральные представления, концерты, шоу и мастер-классы 26 декабря проходить не будут.Ранее сообщалось, что 25 декабря на протяжении всего дня москвичи и гости столицы несли цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекались к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки.Тем временем из разных уголков России приходят сообщения об отмене всех официальных развлекательных и праздничных мероприятий. Так, в связи с объявленным в стране днем общенационального траура в Новосибирске перенесли сроки открытия снежного городка в Дзержинском районе и елки на площади Калинина.Сообщалось, что в Свердловской области также отменены все праздничные мероприятия. Единственное исключение сделано для новогодних елок и утренников для маленьких детей. Во всех регионах изменена также программа телевещания. Рабочий понедельник в министерстве спорта Хакасии начался с минуты молчания. Почтить память погибших предложил министр спорта Валерий Денщиков. Он отметил, что с несколькими людьми, жизнь которых унесла авиакатастрофа, его лично связывали теплые отношения. Так, в скорбном списке числятся директор управления культуры Минобороны России, генерал-лейтенант Антон Губанков и его помощница Оксана Бадрутдинова. Оба они недавно были гостями Международного культурно-туристского форума в Хакасии."Я имел честь личного знакомства с этими людьми. Светлые ребята, истинные профессионалы, настоящие патриоты. Антон Николаевич – автор слов песни "Вежливые люди", руководитель больших и знаковых проектов в своей сфере. Оксана Тахировна накануне трагедии, 24 декабря, отметила день рождения. Молодая, талантливая сотрудница военного управления", – сказал министр."Невосполнимая утрата для родных и близких, силового ведомства и всей страны. Хакасия скорбит по всем жертвам".Между тем не остались в стороне от трагедии россиян жители Донбасса. Так, в Донецке горожане несут цветы и свечи к зданию горсовета в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154, передает "Интерфакс". Представитель администрации ДНР сообщил, что 26 декабря в республике объявлен днем траура.Тем временем глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил соболезнования в связи с катастрофой. Лидер ДНР заявил: "Вместе со всем русским народом мы потрясены фактом крушения самолета Ту-154 над Черным морем".Захарченко выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что "особенно тяжело было узнать, что на борту находилась Доктор Лиза"."Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит – для всей республики".Глава ДНР также выразил чувство солидарности и поддержки президенту и министру обороны России. Он отметил, что "это еще одно испытание для нашего народа, далеко не первое".В свою очередь жители Луганска провели организованный через соцсети митинг памяти погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны России. 25 декабря, начиная с 17:00, в течение часа горожане в знак скорби приносили цветы, свечи и лампады к памятному знаку в честь 2000-летия Рождества Христова.Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы Глинки, которая находилась на борту разбившегося самолета Ту-154. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram."Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны (Глинка. – Прим. ред.) Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном", – написал Кадыров в социальной сети. "Я уверен, что ее имя навеки останется в памяти народной", – добавил глава республики. Семьи военных, которые стали жертвами авиакатастрофы, получат страховую компенсацию в размере более 5,8 миллиона рублей. Материальную поддержку семьям сотрудников СМИ, которые разбились в катастрофе, обещал оказать профсоюз журналистов России.Как писали Dni.ru, утром 25 декабря появились сообщения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолет Министерства обороны России Ту-154 пропал с радаров. Позднее в Минобороны сообщили, что фрагменты пропавшего лайнера обнаружены в 1,5 километра от берега Сочи.По уточненным данным, на борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, девять журналистов, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. По данным фонда, она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии.

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