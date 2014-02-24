Россия стала главным инвестором Украины

Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия. В прошлом году денежные вливания в украинскую экономику поступали из 77 стран мира. Всего в 2016 году Киев получил 4,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, говорится в отчете Государственной службы статистики Украины. Это на 642 миллиона больше по сравнению с 2015 годом. При этом российский бизнес за этот период вложил в экономику соседней страны 1,67 миллиарда долларов – 38% от общей доли финансовых вложений.В топ-5 основных инвесторов, на долю которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, вошли Россия – 1,667 миллиарда долларов, Кипр – 427,7 миллиона долларов, Великобритания – 403,9 миллиона долларов, Нидерланды – 255 миллионов долларов и Австрия – 249,9 миллиона долларов.При этом самые значительные вложения – 2,8 миллиарда долларов – достались финансовым и страховым учреждениям и организациям. В оптовую и розничную торговлю было инвестировано 524,9 миллиона долларов, в промышленность – 475 миллионов. Отметим, что данные приводятся без учета Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития в 2016-м инвестировал в Украину 400 миллионов евро. Это значительно меньше показателей прошлых лет.Между тем Киев надеется получить очередной транш Международного валютного фонда в марте текущего марта. Член совета Национального банка Украины Василий Фурман 28 февраля заявил, что средства МВФ – это позитивный сигнал для международного бизнеса.
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Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»