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Россия строит первую в мире гражданскую атомную подлодку

29 марта 2017, среда, 18:15 – СОЧИ-24

Россия строит первую в мире гражданскую атомную подлодку
Россия строит первую в мире гражданскую атомную подлодку
Российские ученые разрабатывают новое чудо техники – первую в мире гражданскую атомную подводную лодку. По словам руководителя проектной группы физико-технического направления Фонда перспективных исследований Виктора Литвиненко, субмарину планируют использовать для поиска полезных ископаемых в Арктике.
"Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами", – рассказал о новой разработке Литвиненко на полях форума "Арктика – территория диалога". По его словам, эти устройства обеспечат сейсмическую разведку, а также поиск полезных ископаемых. При этом Литвиненко отметил, что новая российская субмарина не имеет аналогов в мире. Он подчеркнул, что при ее строительстве используются уникальные технологические решения, которые помогут в будущем решать серьезные задачи по освоению арктического шельфа.Длина первой в мире гражданской атомной подводной лодки составит 135,5 метра, ширина – 14,4 метра. Она будет развивать скорость в 12,6 узла а глубина максимального погружения составит 400 метров. При этом субмарина сможет находиться в автономном плавании на протяжении 90 суток. Экипаж подводной лодки составит 40 человек.
Кроме того, прояснилась судьба и другого уникального российского проекта – головного атомного ледокола "Арктика". Как заявил в среду, 29 марта, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, корабль будет введен в строй в мае 2019 года. Более того, отметил чиновник, в 2020 году строители планируют сдать атомный ледокол "Сибирь", а годом позже – ледокол "Урал". Все корабли этого класса помогут России в освоении арктических просторов, за которые уже разворачивается борьба между ведущими мировыми державами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Полярники угостили Путина кулебякой

Президент России Владимир Путин, посетивший 29 марта Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, пообщался с работающими в Арктике экологами. Российский лидер побывал у них на чаепитии...»

сегодня, 20:45
Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах

Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»

сегодня, 20:00
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала "об оригинальном признании в любви от тайного поклонника". Дипломат в очередной раз продемонстрировала хорошее чувство юмора...»

сегодня, 19:59
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты...»

сегодня, 19:28
Ученые объяснили происхождение секса болезнями

Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»

сегодня, 19:28
ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов

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