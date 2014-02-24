Россия ударила Эрдогана по помидорам

Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам. По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, эмбарго на турецкие овощи, фрукты и птицу сохраняется. Ранее сообщалось, что в апреле ведомство планирует отправить в Анкару делегацию для оценки качества продуктов и принять решение о снятии ограничений. Однако представитель Россельхознадзора информацию не подтвердила, пишет газета "Известия". По некоторым данным, визит в Турцию не состоится из-за действий ее руководства, отменившего лицензии на беспошлинный ввоз из России пшеницы, кукурузы и масла. Кроме того, сохранения эмбарго хотят отечественные предприниматели. Президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев предложил продлить ограничения на ввоз томатов до 2020 года. По его словам, это самый болезненный вопрос для Турции. Ранее экспорт томатов в Россию приносил стране около 0,5 миллиарда долларов в год. "В Европу эти помидоры не перенаправить, там избыток своей продукции", — уточнил эксперт. Королев уверен: если пустить на наш рынок турецкую продукцию, Анкара постарается искусственно снизить цены, чтобы ослабить позиции конкурентов. "Этому способствуют в принципе низкая стоимость турецких овощей в ущерб качеству и то, что сейчас подешевела турецкая лира", – пояснил он.
Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
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Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»