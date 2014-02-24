Россия успешно борется с иностранными агентами

27 декабря 2016, вторник, 13:31 – ИА СОЧИ-24



Россия успешно борется с иностранными агентами

В прошлом году Минюст получил право по собственному усмотрению включать в список иностранных агентов некоммерческие организации (НКО), финансируемые из-за рубежа и при этом занимающиеся политической деятельностью в России. Как оказалось, количество таких учреждений продолжает неуклонно расти.Эксперты утверждают, что в России действует немалое количество организаций, которые под видом правозащитной, экологической и иной деятельности желают добиться политических целей. По имеющимся сведениям, им в этом активно помогало Агентство США по международному развитию (АМР, фонд USAID. – Прим. ред.). Данное учреждение около десяти лет спонсировало местные российские НКО. В 2012 году было решено прекратить деятельность этой организации на территории России.Как отметил тогда официальный представитель МИДа Александр Лукашевич, цели действующих на западные средства НКО далеко не всегда отвечают изначально заявленным. "Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность AMP в российских регионах, особенно на Северном Кавказе", – сказал дипломат, комментируя решение российских властей прекратить деятельность USAID.Другим показательным примером иностранного агента в России можно считать организацию "Голос", созданную еще в 2010 году якобы для защиты прав избирателей. С момента создания НКО разрослась до более чем 40 филиалов во многих регионах страны. При этом к 2012-му более половины ее финансирования приходилось на вышеупомянутый USAID. Как отметил сопредседатель общественного совета "Честный выбор" журналист Владимир Мамонтов, организация далека от объективности и отошла от своих первоначально заявленных целей.Кроме того, щедрое финансирование получают всевозможные НКО экологической направленности. Среди них можно отметить организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу", которую неоднократно обвиняли в отработке коммерческих заказов, черном пиаре и "экологическом рейдерстве". Как позже выяснилось, "Эковахта" получала финансирование из другого американского денежного мешка – Национального фонда в поддержку демократии (NED). В Минюсте России доказали, что организация преследует в том числе политические цели, на иностранные средства пытаясь влиять на органы государственной власти и местного самоуправления. В апреле 2015 года в реестре иностранных агентов оказалась еще одна псевдоэкологическая организация "Планета надежд", базирующаяся в городе Озерске Челябинской области. Она неоднократно попадала в поле зрения местного Минюста, а некоторые высказывания руководителя фонда Натальи Кутеповой расценивались как попытки формировать общественное мнение в политических целях. При этом организация также получала финансирование из NED. Но одним денежным источником "Планета жизни" не ограничивалась – средства ей поступали также из немецкого фонда имени Генриха Белля. Однако уже в июле 2015-го Кутепова была обвинена в промышленном шпионаже, а затем уехала за границу. К сожалению, это лишь надводная часть айсберга системы западного влияния на российскую политику через разного рода общественные организации. Впереди еще много работы по выявлению новых иностранных агентов и перекрытию каналов их финансирования.

СОЧИ 24