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Россия вернется в ПАСЕ после изменения регламента организации
12 января 2017, четверг, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Диалог и двусторонние встречи с руководством ПАСЕ должны
продолжаться, несмотря на приостановку участия российской делегации в работе
ассамблеи. Россия – часть европейского сообщества. Москва постоянно
контактирует с национальными парламентами всех стран, участвующих в работе
Ассамблеи, напомнил Володин.Что же касается официального участия в работе ПАСЕ, то это
зависит от того, изменится регламент организации, подчеркнул председатель
российского парламента. "Наша позиция открытая, она была неоднократно
озвучена. Мы считаем, что главный вопрос – изменение регламента ПАСЕ. Учитывая,
что сегодня регламент ПАСЕ позволяет принимать решения по лишению голоса любой
национальной делегации, это недопустимо", – подчеркнул спикер Госдумы. "Мы считаем, что эта норма дискредитирует сам по себе
парламент. Парламент – это место, где ведутся дискуссии, идет разговор,
невзирая на то, нравится кому-то этот разговор или не нравится", – цитирует Володина ТАСС. Он добавил, что в этом и заключается суть парламента. Тем более это
важно в данном случае, когда речь идет о регламенте Парламентской ассамблеи
Совета Европы."Нам нужно в первую очередь обсудить этот вопрос с
председателем ПАСЕ. Этот вопрос будет в том числе решать судьбу дальнейшего
участия или неучастия российской делегации", – пояснил председатель нижней
палаты парламента. Володин напомнил, что в Ассамблее принимают участие делегации
47 стран. И при нынешнем регламенте любая из них может быть подвергнута
дискриминационным мерам.
Источник:
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