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Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
3 марта 2017, пятница, 22:15 – ИА СОЧИ-24
Среди
арестованных – владелец серф-кэмпа с визой резидента, девушки-инструкторы по
серфингу с действующими рабочими визами. Также задержаны туристы, у которых нет
нарушений.
Выяснилось, что ни у кого из них
просроченных документов не было. Тем не менее, паспорта нашим соотечественникам
не вернули, сообщается в сообществе paparazzi в LiveJournal.
На связь
вышел один из задержанных Михаил Степаненко. Он рассказал,
что сотрудники
миграционной полиции приехали на виллу, которую снимали
россияне, для проверки виз 27 февраля, после чего забрали паспорта у
девяти человек и сказали, что 1 марта они должны приехать в миграционный центр.
Когда
россияне приехали в миграционный центр, его сотрудники заявили, что их
депортируют и они должны купить обратные билеты на ближайшее время, не назвав причину
депортации. Наши соотечественники через два снова пришли в миграционный
центр с российским консулом.
Дипломат посоветовал им, согласно законодательству, требовать
депортации за счет местных властей. После этого требования сотрудники
центра вызвали полицию и "крича, с применением легкой силы, светя
наручниками", посадили в автобус и повезли в иммиграционный лагерь в Коломбо.
Адвокат россиян считает, что полиция хочет обвинить Россиян в
оказании сопротивления. Заключенные направили запросы в МИД, консульство и
посольство России с просьбой помочь.
В российском консульстве на Шри-Ланке сообщили, что консул в
курсе ситуации с задержанием россиян. Сотрудник дипмиссии отметил, что рабочий
день закончился, и предложил перезвонить в понедельник, передает телеканал "Дождь".
"Вероятнее
всего, таким образом местные устраняют конкурентов. Из названных причин ареста
пока было только: "Это вам не Россия, тут мы власть", – пишет авто поста
об аресте россиян в LiveJournal.
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