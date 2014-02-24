Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке

3 марта 2017, пятница, 22:15 – ИА СОЧИ-24



Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке

На Шри-Ланке без объяснения причин задержали девятерых россиян. Сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали паспорта у его сотрудников и гостей в целях "проверки визового режима".Средиарестованных – владелец серф-кэмпа с визой резидента, девушки-инструкторы посерфингу с действующими рабочими визами. Также задержаны туристы, у которых нетнарушений.Выяснилось, что ни у кого из нихпросроченных документов не было. Тем не менее, паспорта нашим соотечественникамне вернули, сообщается в сообществе paparazzi в LiveJournal.На связьвышел один из задержанных Михаил Степаненко. Он рассказал,что сотрудникимиграционной полиции приехали на виллу, которую снималироссияне, для проверки виз 27 февраля, после чего забрали паспорта удевяти человек и сказали, что 1 марта они должны приехать в миграционный центр.Когдароссияне приехали в миграционный центр, его сотрудники заявили, что ихдепортируют и они должны купить обратные билеты на ближайшее время, не назвав причинудепортации. Наши соотечественники через два снова пришли в миграционныйцентр с российским консулом.Дипломат посоветовал им, согласно законодательству, требоватьдепортации за счет местных властей. После этого требования сотрудникицентра вызвали полицию и "крича, с применением легкой силы, светянаручниками", посадили в автобус и повезли в иммиграционный лагерь в Коломбо.Адвокат россиян считает, что полиция хочет обвинить Россиян воказании сопротивления. Заключенные направили запросы в МИД, консульство ипосольство России с просьбой помочь.В российском консульстве на Шри-Ланке сообщили, что консул вкурсе ситуации с задержанием россиян. Сотрудник дипмиссии отметил, что рабочийдень закончился, и предложил перезвонить в понедельник, передает телеканал "Дождь"."Вероятнеевсего, таким образом местные устраняют конкурентов. Из названных причин арестапока было только: "Это вам не Россия, тут мы власть", – пишет авто постаоб аресте россиян в LiveJournal.

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