Россиян обогреют по-новому

13 февраля 2017, понедельник, 11:00 – ИА СОЧИ-24



Россиян обогреют по-новому

Кардинальные изменения произойдут в системе теплоснабжения в России через десять лет. Это станет возможным благодаря запущенной реформе отрасли. Ее радикально перестроят, в первую очередь, с точки зрения энергоэффективности.Новые правила функционирования отрасли нашли отражение взаконопроекте, который был одобрен в первом чтении Госдумой. В парламентеуверены, что предложенная правительством модель не имеет альтернативы. Ее цель– рост инвестиций, модернизация теплоснабжения, снижение потерь и как следствие– повышение надежности и эффективности сектора.Есть, конечно, в среде экспертов и разногласия. Ихпопытались разрешить на недавних парламентских слушаниях. Работа продолжается всоставе специальной рабочей группы Комитета по энергетике. Спешить с принятиемзакона, учитывая большую значимость изменений, которые он запускает, парламентне будет.Хотя и тянуть бесконечно в этом вопросе нельзя. Как отметилдепутат Госдумы Павел Завальный, сегодня теплоснабжение – одна из самыхпроблемных, слабо модернизированных, экономически и энергетическинеэффективных, инвестиционно непривлекательных сфер энергетики. Износоборудования ТЭЦ и теплосетей – на критическом уровне. Во многихкрупных городах их возраст превышает 25 лет. Растет число небольших и менееэффективных котельных: с 2000 по 2011 годы – примерно на 20%, свидетельствуютданные Минэнерго. ТЭЦ загружены не более чем на 30% от установленной мощности, акотельные – в среднем на 15%. Тарифы на тепло постоянно растут, и сегодня онозанимает наибольший объем в платежах людей за ЖКУ. Потери этого ресурса в России – в трираза выше, чем в Финляндии. Растут риски аварий, качество услуг ЖКХ снижается.Сфера приносит убытки и самим производителям. "Дляэнергокомпаний производство и передача тепла являются убыточными, а объемнеплатежей остается на высоком уровне", – говорил председатель правления СУЭК и член советадиректоров "Сибирской генерирующей компании" Владимир Рашевский. Поего мнению, если сохранить старые правила жизни, то отрасль останется абсолютноинвестиционно непривлекательной. При этом, по данным замглавы МинэнергоВячеслава Кравченко, ежегодная потребность в инвестициях в теплоснабжениисоставляет порядка 250 миллиардов рублей, тогда как фактическивкладывается около 87 миллиардов в год.В то же время внутри самой отрасли есть значительныйпотенциал для роста эффективности, уверены эксперты. За счет этого можнополучить около 37% требуемых инвестиций, заявил замглавы Минэнерго ВячеславКравченко на парламентских слушаниях. Одним из направлений роста эффективностиявляется сокращение объема пережога топлива, который, по оценкам Минэнерго,составляет около 37 миллионов тонн условного топлива в год (примерно 14% всегогаза, который идет на производство электроэнергии и тепла в России).Главное, что нужно сделать, – ввести в теплоснабжении долгосрочноетарифообразование: как минимум на десять лет, без ежегодных корректировок, как этопроисходит сейчас. Только в таких условиях инвесторы будут готовы вкладыватьсредства в теплосети и источники выработки тепла. Этот путь и предлагаетМинэнерго. Вместо государственного регулирования тарифов будет установленпредельный уровень цены на тепло. Он будет давать собственникам стимулы длямодернизации основных фондов и оптимизации схем теплоснабжения. Это крайневажно для тех регионов, где надежность теплоснабжения – не вопрос комфорта,а вопрос жизни и смерти. Новая модель рынка тепла предусматривает назначение единойтеплоснабжающей организации (ЕТО), которая станет центром ответственности завсе вопросы, связанные с поставкой ресурса. Контролировать ЕТО будутмуниципалитеты. Эти принципы, по мнению разработчиков, позволят устранитьосновные причины проблем в отрасли. Звучит оптимистично. Но на деле реформепредстоит пройти еще очень длинный путь.Модель, предложенная правительством, не имеет альтернативы,отмечал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политикеВиктор Рогоцкий. Тем более что в энергетике есть компании, которыезарекомендовали себя как квалифицированные инвесторы при реформеэлектроэнергетического сектора. Это "ГазпромэнергоХолдинг", "Интер РАО", "Юнипро", "Т Плюс", "Фортум","СГК" и "Лукойл". Эти компании реализовали программыстроительства новых генерирующих мощностей, в результате чего были серьезнообновлены мощности российской электроэнергетики.

СОЧИ 24