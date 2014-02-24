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Россиян оставят без подарочного алкоголя

10 февраля 2017, пятница, 15:59 – ИА СОЧИ-24

Россиян оставят без подарочного алкоголя
Россиян оставят без подарочного алкоголя
Члены Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о запрете скидок на алкогольную продукцию. При этом политики хотят запретить бесплатное распространение спиртного среди населения, в том числе в рамках акций или в качестве подарков.
Депутаты предложили внести ряд корректировок в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", сообщает газета "Известия". Таким образом они хотят защитить граждан от пагубного влияния рекламных и маркетинговых кампаний организаций, причастных к производству и реализации горячительных напитков.По мнению политиков, правительство должно ограничить "стимулирование" продажи спиртного. В случае принятия законопроекта под запрет попадет "распространение алкогольной продукции среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков". Также в Госдуме предложили не допускать применение скидок на спиртные напитки и их продажу с помощью купонов и талонов.В пояснительной записке к документу политики отметили, что подобные акции проводятся в подавляющем большинстве торговых точек. Таким образом магазины подталкивают потенциальных клиентов к покупке ненужного товара.Возможный запрет скидок на алкогольную продукцию прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, после обсуждения документа в комитетах он отправится на согласование в регионы. "И вот на этой стадии его тихой сапой начнут "волынить", чтобы отложить его принятие на максимально долгое время либо вообще не дать ему превратиться в закон", – предположил главный государственный санитарный врач России. При этом он отметил, что поспособствует скорейшему продвижению законопроекта, несмотря на возможные затруднения.Напомним, что недавно Министерство здравоохранения сообщило о снижении употребления россиянами спиртных напитков. За последние шесть лет объем выпитого за год алкоголя
на душу населения уменьшился в полтора раза – с 14 литров в 2009 году до 10,5 литра в 2015 году.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
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Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

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