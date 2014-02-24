Россиян отучат от наличных денег

Минэкономразвития и Минфин обсуждают возможность введения мер, которые будут мотивировать россиян чаще совершать безналичный расчет. Таким образом ведомства планируют бороться с теневой экономикой. В качестве одной из таких мер чиновники предлагают ограничить продажу автомобилей, предметов роскоши и недвижимости за наличные. Кроме того, обсуждаются варианты перевода оплаты труда на безналичный расчет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на авторов инициативы и экспертов.По словам одного из аналитиков, идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте. Это подтолкнет население чаще пользоваться пластиковой картой, а не "живыми" деньгами, уверены чиновники.Специалисты подчеркнули, что готовых решений еще нет, а на уровень кабмина вопрос не выносился. При этом некоторые предложения могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 годах.Согласно информации издания, россияне неохотно отказываются от наличных. За девять месяцев 2016 года владельцы пластиковых карт сняли 19 триллионов рублей, а оплатили товары и услуги только на 8,7 триллиона. По данным Центробанка, доля наличных средств в обращении составляет около 9% ВВП. Кроме того, не все продавцы готовы перейти на безналичный расчет, в частности автомобильные салоны предпочитают принимать "живые" деньги. Доход от продаж машин у дилеров невысок, им невыгодно тратиться на эквайринг.
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Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»