Россиян поджидает новая экономическая опасность

24 января 2017, вторник, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Россиян поджидает новая экономическая опасность

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев предупредил россиян об опасности "монетарного взрыва". Он считает, что массовое пополнение национальных резервов приведет к резкому росту инфляции.Аналитик Центробанка выступил с соответствующим заявлением во время проведения круглого стола на тему "Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию", сообщает RNS. Эксперт предложил представить графики золотовалютных резервов к наличности для России и Соединенных Штатов."Мы увидим ровно симметричную картину – когда для России достаточно высокая обеспеченность золотовалютными резервами к наличности, а для Еврозоны и США она будет низкая", – заявил Игорь Дмитриев. По его мнению, исторические предпосылки для возникновения такой ситуации существуют "с девяностых годов, когда курс был управляемым, фиксируемым, чтобы справиться с той же инфляцией".Сотрудник Банка России отметил, что регулятор денежного рынка может иметь на своем счете национальные активы. Однако в случае с Центробанком для этого понадобится продажа части золотовалютного резерва и создание "нового кредита"."Если мы еще к резервам и несколько триллионов (рублей. – Прим. ред.) докупим государственных ценных бумаг, это просто приведет к взрыву монетарному", – пояснил Игорь Дмитриев. "Я не очень представляю, как в современных условиях это возможно", – заключил он. Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. По мнению главы ведомства, профессиональная политика ЦБ поможет удержать стоимость национальной валюты на нынешнем уровне. Ранее Игорь Шувалов заявил, что Банк России может начать скупать валюту для поддержания курса рубля, благоприятного для развития экономики страны.

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