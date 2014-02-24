ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Россиян поджидает новая экономическая опасность

24 января 2017, вторник, 17:44 – ИА СОЧИ-24

Россиян поджидает новая экономическая опасность
Россиян поджидает новая экономическая опасность
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев предупредил россиян об опасности "монетарного взрыва". Он считает, что массовое пополнение национальных резервов приведет к резкому росту инфляции.
Аналитик Центробанка выступил с соответствующим заявлением во время проведения круглого стола на тему "Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию", сообщает RNS. Эксперт предложил представить графики золотовалютных резервов к наличности для России и Соединенных Штатов."Мы увидим ровно симметричную картину – когда для России достаточно высокая обеспеченность золотовалютными резервами к наличности, а для Еврозоны и США она будет низкая", – заявил Игорь Дмитриев. По его мнению, исторические предпосылки для возникновения такой ситуации существуют "с девяностых годов, когда курс был управляемым, фиксируемым, чтобы справиться с той же инфляцией".Сотрудник Банка России отметил, что регулятор денежного рынка может иметь на своем счете национальные активы. Однако в случае с Центробанком для этого понадобится продажа части золотовалютного резерва и создание "нового кредита"."Если мы еще к резервам и несколько триллионов (рублей. – Прим. ред.) докупим государственных ценных бумаг, это просто приведет к взрыву монетарному", – пояснил Игорь Дмитриев. "Я не очень представляю, как в современных условиях это возможно", – заключил он. Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. По мнению главы ведомства, профессиональная политика ЦБ поможет удержать стоимость национальной валюты на нынешнем уровне. Ранее Игорь Шувалов заявил, что Банк России может начать скупать валюту для поддержания курса рубля, благоприятного для развития экономики страны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:31
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей

Жителей столицы напугал пожар в торговом центре "РИО" на юго-западе Москвы. Они публикуют в социальных сетях кадры с места аварии...»

сегодня, 21:30
Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио"

Сотрудники экстренных служб столицы приступили к тушению пожара в торговом центре "Рио"..»

сегодня, 21:16
Британцев признали политическими ортодоксами

Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»

сегодня, 20:29
В Москве горит торговый центр "Рио"

В торговом центре "Рио" в Москве произошел пожар..»

сегодня, 20:15
Неожиданная версия крушения Ту-154

Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»

сегодня, 20:00
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

сегодня, 19:30
В мурманской поликлинике умерла пенсионерка

В поликлинике №1 в Мурманске умерла пенсионерка..»

сегодня, 19:29
В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр

В Санкт-Петербурге были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "Сити Молл" на Коляжском проспекте..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:31
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей

Жителей столицы напугал пожар в торговом центре "РИО" на юго-западе Москвы. Они публикуют в социальных сетях кадры с места аварии...»

сегодня, 21:30
Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио"

Сотрудники экстренных служб столицы приступили к тушению пожара в торговом центре "Рио"..»

сегодня, 21:16
Британцев признали политическими ортодоксами

Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»

сегодня, 20:29
В Москве горит торговый центр "Рио"

В торговом центре "Рио" в Москве произошел пожар..»

сегодня, 20:15
Неожиданная версия крушения Ту-154

Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»

сегодня, 20:00
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

сегодня, 19:30
В мурманской поликлинике умерла пенсионерка

В поликлинике №1 в Мурманске умерла пенсионерка..»

сегодня, 19:29
В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр

В Санкт-Петербурге были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "Сити Молл" на Коляжском проспекте..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.