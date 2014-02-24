Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
22 декабря 2016, четверг, 19:43 – ИА СОЧИ-24
Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль". "Поразила реакция водителя – ни звука. Он немой или уже привык к подобному?" – задается вопросом один из пользователей интернета. "Люди в состоянии шока реагируют и действуют совсем по-другому", – вступились за Николая в Сети. Многие связали безразличие водителя к произошедшей трагедии с развивающимся в людях равнодушием, сообщает "НСН". Психиатр-криминалист Михаил Виноградов заявил, что люди давно перестали интересоваться чужими проблемами. "Люди стали очень равнодушны и очень любопытны, когда есть что записать на мобильные телефоны и потом выложить в интернет. Это такое двойственное поведение людей. Здесь был взрыв. И все. Когда снимать на телефоны нечего, никому нет дела до чужой беды. Это очень большая проблема сегодняшнего дня – равнодушие к проблемам близких, родных и окружающего мира", – рассказал Михаил Виноградов. Напомним. 22 декабря 2016 года в 9:27 у южного вестибюля станции метро "Коломенская" взорвался баллон газа. Согласно последним данным, в результате трагедии пострадали восемь человек.
В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»
В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»