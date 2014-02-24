Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов
10 февраля 2017, пятница, 09:43 – ИА СОЧИ-24
Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов
В скором времени россияне могут столкнуться с нехваткой молочных продуктов, а также с их подорожанием. О таких перспективах министру сельского хозяйства Александру Ткачеву сообщили производители. Непростая ситуация на рынке молочной продукции может сложиться из-за перебоев в поставках, уточнили фермеры. Решением Россельхознадзора с 1 февраля 2017 года правила отгрузки ужесточены для товаров из регионов, где обнаружены заразные болезни животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва). Перед отправкой в другие субъекты молоко должно пройти пастеризацию. Национальный союз производителей молока направил главе Минсельхоза письмо, попросив изменить решение ведомства, сообщает газета "Коммерсантъ". Ограничения Россельхознадзора несут существенные риски для поставщиков сырья и производителей молочной продукции, пояснили авторы документа.Отсутствие возможности распространять продукцию в других регионах обернется для производителей серьезными убытками или закрытием предприятий. Заводам, закупающим сырье в соседних областях, ограничения грозят его дефицитом и ростом цен, что приведет к увеличению стоимости готового продукта. Фермеры подчеркнули, что требование пастеризации молока является излишним: на сырье выдаются сертификаты, а продукция подвергается термической обработке в процессе производства. В Минсельхозе подтвердили получение письма, но комментировать его не стали.
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