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Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов

10 февраля 2017, пятница, 09:43 – ИА СОЧИ-24

Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов
Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов
В скором времени россияне могут столкнуться с нехваткой молочных продуктов, а также с их подорожанием. О таких перспективах министру сельского хозяйства Александру Ткачеву сообщили производители.
Непростая ситуация на рынке молочной продукции может сложиться из-за перебоев в поставках, уточнили фермеры. Решением Россельхознадзора с 1 февраля 2017 года правила отгрузки ужесточены для товаров из регионов, где обнаружены заразные болезни животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва). Перед отправкой в другие субъекты молоко должно пройти пастеризацию. Национальный союз производителей молока направил главе Минсельхоза письмо, попросив изменить решение ведомства, сообщает газета "Коммерсантъ". Ограничения Россельхознадзора несут существенные риски для поставщиков сырья и производителей молочной продукции, пояснили авторы документа.Отсутствие возможности распространять продукцию в других регионах обернется для производителей серьезными убытками или закрытием предприятий. Заводам, закупающим сырье в соседних областях, ограничения грозят его дефицитом и ростом цен, что приведет к увеличению стоимости готового продукта. Фермеры подчеркнули, что требование пастеризации молока является излишним: на сырье выдаются сертификаты, а продукция подвергается термической обработке в процессе производства. В Минсельхозе подтвердили получение письма, но комментировать его не стали.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
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