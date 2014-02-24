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Россиян предупредили о страшной инфекции в Европе

25 января 2017, среда, 10:30 – ИА СОЧИ-24

Россиян предупредили о страшной инфекции в Европе
Россиян предупредили о страшной инфекции в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих отправиться в Европу, об опасности заразиться сальмонеллезом. Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в десяти странах.
"По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний в странах Европы с мая по декабрь 2016 года зарегистрирована вспышка сальмонеллеза с числом пострадавших более 450 человек", – сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. По информации ведомства, опасность заразиться инфекцией есть в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании.Ведомство порекомендовало российским туристам учитывать эту информацию, планируя свой маршрут. Причиной распространения заболевания стали куриный яйца из Польши, которые оказались заражены опасными бактериями. Чтобы ликвидировать вспышку инфекции из магазинов европейских стран уже изъяли более 2,7 миллиона яиц. Также приостановлена доставка продукции нескольких птицефабрик, снабжающих продуктом Европу.Сальмонеллез – острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактериями сальмонеллами.В основном, подхватить инфекцию можно употребляя в пищу плохо обработанные продукты. Болезнь развивается спустя 6-72 часа после попадания бактерий в организм.  Заболевание характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях, развитие инфекции может закончиться летальным исходом. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:15
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»

сегодня, 13:30
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

сегодня, 13:14
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После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»

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