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Россиян вынуждают переплачивать за лекарства
24 марта 2017, пятница, 09:01 – ИА СОЧИ-24
Как рассказал официальный представитель генеральной
прокуратуры России Александр Куренной, нарушения выявлены по итогам проведенных
в 2016 году проверок российской системы здравоохранения. Он пояснил, что закон
ограничивает оптовые и розничные добавки на препараты из списка жизненно
необходимых, но этими требованиями постоянно и повсеместно пренебрегают, пишет
газета "Известия".
Например, в Кемеровской области продавали с надбавкой в 55% аскорбиновую
кислоту, ибупрофен, парацетамол и панкреатин. При этом законом разрешено
повышение цены не более чем на 30%.
Кроме того, многие аптечные и медицинские учреждения не
соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, правила хранения и использования
лекарств, а также порядок их отпуска. В отношении владельцев аптек возбуждены
дела об административном правонарушении. В ряде регионов прокуроры направили в
суды заявления об ограничении доступа к интернет-сайтам, реализующим
лекарственные препараты.
Также распространенным нарушением, которое выявили в ходе
проверок, является отсутствие учета необходимых объемов медпомощи населению и
ее финансового обеспечения региональными властями. К примеру, в тяжелом
положении оказались льготники в Калмыкии. Необходимые лекарственные препараты в
республике получили меньше 25% нуждающихся.
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