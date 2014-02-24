Россиян вынуждают переплачивать за лекарства

24 марта 2017, пятница, 09:01 – ИА СОЧИ-24



Россиян вынуждают переплачивать за лекарства

Генпрокуратура нашла 84 тысячи различных нарушений в сфере распространения лекарственных средств. Самое распространенное – завышенные цены на жизненно необходимые препараты по всей стране.Как рассказал официальный представитель генеральнойпрокуратуры России Александр Куренной, нарушения выявлены по итогам проведенныхв 2016 году проверок российской системы здравоохранения. Он пояснил, что законограничивает оптовые и розничные добавки на препараты из списка жизненнонеобходимых, но этими требованиями постоянно и повсеместно пренебрегают, пишетгазета "Известия".Например, в Кемеровской области продавали с надбавкой в 55% аскорбиновуюкислоту, ибупрофен, парацетамол и панкреатин. При этом законом разрешеноповышение цены не более чем на 30%.Кроме того, многие аптечные и медицинские учреждения несоблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, правила хранения и использованиялекарств, а также порядок их отпуска. В отношении владельцев аптек возбужденыдела об административном правонарушении. В ряде регионов прокуроры направили всуды заявления об ограничении доступа к интернет-сайтам, реализующимлекарственные препараты.Также распространенным нарушением, которое выявили в ходепроверок, является отсутствие учета необходимых объемов медпомощи населению иее финансового обеспечения региональными властями. К примеру, в тяжеломположении оказались льготники в Калмыкии. Необходимые лекарственные препараты вреспублике получили меньше 25% нуждающихся.

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