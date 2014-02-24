Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию

10 марта 2017, пятница, 09:00 – ИА СОЧИ-24



Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию

Минэкономразвития планирует стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию изменением ставки НДФЛ. Если человек не желает участвовать в индивидуальной пенсионной программе (ИПК), он будет обязан уплатить повышенный налог, и наоборот.Разработку новой программы подтвердили сразу пять федеральных источников, сообщает газета "Ведомости". Согласно предварительным расчетам, нежелание откладывать часть зарплаты в ИПК будет грозить ставкой по НДФЛ в 15%, а перечисление в программу 10% доходов снизит этот налог до 10%. Если же откладывать 4% заработной платы, то НДФЛ останется на привычном уровне – 13%.Обсуждение инициативы пока что не вышло за рамки ведомства. Тем не менее, один из информаторов отметил, что идея министерства понравилась зампреду правительства Игорю Шувалову. Отметим, что официального предложения от Минэкономразвития в аппарат чиновника еще не поступало.В Центробанке подчеркнули, что не знакомы с подобной инициативной ведомства, но при необходимости готовы ее рассмотреть. В Министерстве финансов и вовсе отказались от комментариев. Пока что неясно, войдет ли эта налогово-пенсионная идея в план действий правительства до 2025 года, который поручил доработать глава правительства Дмитрий Медведев. Член экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что от предложения Минэкономразвития сильнее всего пострадают беднейшие. По сути, им нечего откладывать себе на пенсию, но при этом налоговая нагрузка на них возрастет сильнее всего.Отметим, что вопрос о будущем пенсии в последнее время стоит достаточно остро. Например, 9 февраля ректор Российской академии госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау предложил заменить пенсионные выплаты пособиями для неимущих. По его мнению, состоятельные граждане должны сами позаботиться о своем будущем, а не ждать помощи от государства. Таким образом, когда субсидии станут адресными и, соответственно, более крупными, то на них "можно будет нормально жить".

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