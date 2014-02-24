ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию

10 марта 2017, пятница, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию
Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию
Минэкономразвития планирует стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию изменением ставки НДФЛ. Если человек не желает участвовать в индивидуальной пенсионной программе (ИПК), он будет обязан уплатить повышенный налог, и наоборот.
Разработку новой программы подтвердили сразу пять федеральных источников, сообщает газета "Ведомости". Согласно предварительным расчетам, нежелание откладывать часть зарплаты в ИПК будет грозить ставкой по НДФЛ в 15%, а перечисление в программу 10% доходов снизит этот налог до 10%. Если же откладывать 4% заработной платы, то НДФЛ останется на привычном уровне – 13%.Обсуждение инициативы пока что не вышло за рамки ведомства. Тем не менее, один из информаторов отметил, что идея министерства понравилась зампреду правительства Игорю Шувалову. Отметим, что официального предложения от Минэкономразвития в аппарат чиновника еще не поступало.В Центробанке подчеркнули, что не знакомы с подобной инициативной ведомства, но при необходимости готовы ее рассмотреть. В Министерстве финансов и вовсе отказались от комментариев. Пока что неясно, войдет ли эта налогово-пенсионная идея в план действий правительства до 2025 года, который поручил доработать глава правительства Дмитрий Медведев. Член экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что от предложения Минэкономразвития сильнее всего пострадают беднейшие. По сути, им нечего откладывать себе на пенсию, но при этом налоговая нагрузка на них возрастет сильнее всего.Отметим, что вопрос о будущем пенсии в последнее время стоит достаточно остро. Например, 9 февраля ректор Российской академии госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау предложил заменить пенсионные выплаты пособиями для неимущих. По его мнению, состоятельные граждане должны сами позаботиться о своем будущем, а не ждать помощи от государства. Таким образом, когда субсидии станут адресными и, соответственно, более крупными, то на них "можно будет нормально жить".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:00
Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию

Минэкономразвития планирует стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию изменением ставки НДФЛ. Если человек не желает участвовать в индивидуальной пенсионной программе (ИПК), он будет обязан уплатить повышенный налог, и наоборот...»

сегодня, 08:58
В Москве Шурыгина снимает стресс шопингом

После срыва передачи на радио "Комсомольская правда" скандально известная Диана Шурыгина была замечена в одном из торговых центров Москвы. Девушка с удовольствием ходила по магазинам одежды и делала селфи с прохожими...»

сегодня, 08:31
Диск болгарки убил москвича

В столице мужчине в спину вонзился диск болгарки – от полученной травмы пострадавший скончался..»

сегодня, 08:13
На севере Москвы после пожара в выселенном доме нашли тело

На севере Москвы загорелся выселенный дом..»

вчера, 22:16
Летевший в Москву самолет резко сменил курс

Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»

вчера, 21:46
Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии

В Индию 36-летняя египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати прибыла еще в январе 2017 года..»

вчера, 21:44
Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»

вчера, 21:16
Путин позвал Меркель в гости

В Москве 9 марта состоялись две встречи между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИДов Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с российским президентом Владимиром Путиным...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:00
Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию

Минэкономразвития планирует стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию изменением ставки НДФЛ. Если человек не желает участвовать в индивидуальной пенсионной программе (ИПК), он будет обязан уплатить повышенный налог, и наоборот...»

сегодня, 08:58
В Москве Шурыгина снимает стресс шопингом

После срыва передачи на радио "Комсомольская правда" скандально известная Диана Шурыгина была замечена в одном из торговых центров Москвы. Девушка с удовольствием ходила по магазинам одежды и делала селфи с прохожими...»

сегодня, 08:31
Диск болгарки убил москвича

В столице мужчине в спину вонзился диск болгарки – от полученной травмы пострадавший скончался..»

сегодня, 08:13
На севере Москвы после пожара в выселенном доме нашли тело

На севере Москвы загорелся выселенный дом..»

вчера, 22:16
Летевший в Москву самолет резко сменил курс

Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»

вчера, 21:46
Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии

В Индию 36-летняя египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати прибыла еще в январе 2017 года..»

вчера, 21:44
Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»

вчера, 21:16
Путин позвал Меркель в гости

В Москве 9 марта состоялись две встречи между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИДов Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с российским президентом Владимиром Путиным...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.