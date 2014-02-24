Россиянам хотят отключить газ в квартирах

В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей. Соответствующее письмо отправил депутату Госдумы Валерию Рашкину руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, сообщает Russia Today. Согласно документу, в качестве замены газа в квартирах "следует рассматривать укомплектование многоквартирных жилых домов электробытовыми приборами". В письме также уточняется, что доля использования голубого топлива для приготовления пищи составляет в России всего 1%. Однако по мнению экспертов, процесс замены газовых плит на электрические может растянуться на 10-20 лет. Кроме того, необходимо будет решить вопрос о том, за чей счет будет производиться замена– за счет собственников или государства. Также эксперты подчеркнули, что стоит оценить экономическую целесообразность нововведения. Например, в некоторых населенных пунктах из-за избытка мощностей дешевле пользоваться электричеством, а в некоторых – газом. Впрочем, некоторые специалисты негативно отнеслись к данной инициативе. По их мнению, не стоит разрушать систему, которая создавалась десятилетиями.
В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей...»
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В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей...»
Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами...»