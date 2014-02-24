Россиянам хотят увеличить соцпенсии

28 февраля 2017, вторник, 20:16 – ИА СОЧИ-24



Россиянам хотят увеличить соцпенсии

Министерство труда России предлагает проиндексировать социальные пенсии на 1,5%. Повышение выплат предполагается осуществить с 1 апреля 2017 года.Индексацияпозволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 миллионароссийским пенсионерам, 3,1 миллиона из которых получают соцпенсии. Размер выплаты увеличитсяна 129 рублей и составит 8774 рубля.Исходя изданных о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2016 год (8081рубль) и за 2015 год (7965 рублей), индекс роста прожиточного минимумапенсионера в нашей стране за прошлый год составил 1,015, сообщает Газета.ru. Расходы на такую индексацию будут равны 545,3 миллиона рублей вмесяц.Отметим, исходя изобнародованных данных, с 1 апреля могут быть повышены пенсии таких категорийграждан, как участники Великой Отечественной войны, те, кто награжден знаком"Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащие,проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, граждане, пострадавшиев результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, а также другие категории населения.Как писали Dni.ru,Центробанк планирует ввести налог на бюджетныевыплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указаннаябанковская система может стать единственным способом получения соцвыплат.В качестве налогапенсионеры будут оплачивать сервисное обслуживание карты "Мир" вразмере 750 рублей. Никаких льгот для них не предусмотрено, тогда как сейчаспожилые граждане пользуются социальными картами бесплатно.

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