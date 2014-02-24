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Россиянам хотят увеличить соцпенсии
28 февраля 2017, вторник, 20:16 – ИА СОЧИ-24
Индексация
позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 миллиона
российским пенсионерам, 3,1 миллиона из которых получают соцпенсии. Размер выплаты увеличится
на 129 рублей и составит 8774 рубля.
Исходя из
данных о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2016 год (8081
рубль) и за 2015 год (7965 рублей), индекс роста прожиточного минимума
пенсионера в нашей стране за прошлый год составил 1,015, сообщает Газета.ru. Расходы на такую индексацию будут равны 545,3 миллиона рублей в
месяц.
Отметим, исходя из
обнародованных данных, с 1 апреля могут быть повышены пенсии таких категорий
граждан, как участники Великой Отечественной войны, те, кто награжден знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащие,
проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, граждане, пострадавшие
в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, а также другие категории населения.
Как писали Dni.ru,
Центробанк планирует ввести налог на бюджетные
выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная
банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат.
В качестве налога
пенсионеры будут оплачивать сервисное обслуживание карты "Мир" в
размере 750 рублей. Никаких льгот для них не предусмотрено, тогда как сейчас
пожилые граждане пользуются социальными картами бесплатно.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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