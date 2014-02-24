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Россиянам могут запретить нелепо называть детей
26 января 2017, четверг, 10:58 – ИА СОЧИ-24
По словам автора законопроекта Валентины Петренко, сотрудники ЗАГСа не могут отказать в регистрации неординарного имени, аргументируя это неблагозвучностью. "Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь", – отметила она в пояснительной записке.В связи с этим сенатор предложила закрепить требования для имен в Семейном и Гражданском кодексах России, сообщает газета "Известия". Согласно документу, имя "не может состоять из цифровых и буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги и должности".Пояснительная записка содержит перечень зарегистрированных в столице имен. Среди них: Дельфин,
Христамрирадос, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель,
Алеша-Каприна, Николай-Никита-Нил, Ярослав-Лютобор, Заря-Заряница, Океана, София-Солнышко и Принцесса Даниэлла. В качестве весомого аргумента Петренко напомнила историю мальчика, который десять лет живет без документов. Его родители настаивают на регистрации имени БОЧ рВФ 260602, что расшифровывается как Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года.
В комитете по госстроительству и законодательству отметили, что ко второму чтению ограничений может стать больше. Например, детей запретят называть в честь месяца. "У нас столько прекрасных имен! Называйте нормально, чтобы ребенок себя чувствовал всю жизнь нормально", – подчеркнула глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2016 года. Депутаты заявили, что он поможет защитить право детей на адекватное имя. Теперь комитет по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать парламентариям принять этот документ.
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