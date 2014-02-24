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Россиянам повысят пенсии

15 января 2017, воскресенье, 16:28 – ИА СОЧИ-24

Россиянам повысят пенсии
Россиянам повысят пенсии
Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей. А средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8%, составит 13,7 тысячи рублей.
Сейчас средняя страховая пенсия в России – 13,2 тысячи рублей, сказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщал, что в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза. В феврале – на 5,4%. А в апреле еще на 0,%. Всего – на 5,8%.Социальные пособия тоже станут выше на 5,4% с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам,
инвалидам, детских пособиях.Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60% получателей.
Кроме того, стало известно, что Минфин
намерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости. "Если мы примем программу, стратегию совершенствования
пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие
пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем,
кто в них меньше нуждается…" -
заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.
По мнению министра, такой подход позволит
сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование.
Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров
важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что
необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой
подход Силуанов назвал "маневром внутри бюджета".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:28
Россиянам повысят пенсии

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сегодня, 15:29
Под Тамбовом жестоко убита спящая семья

В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»

сегодня, 15:01
19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе

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сегодня, 15:01
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сегодня, 12:00
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