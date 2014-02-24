Россиянам повысят пенсии

15 января 2017, воскресенье, 16:28 – ИА СОЧИ-24



Россиянам повысят пенсии

Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей. А средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8%, составит 13,7 тысячи рублей.Сейчас средняя страховая пенсия в России – 13,2 тысячи рублей, сказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщал, что в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза. В феврале – на 5,4%. А в апреле еще на 0,%. Всего – на 5,8%.Социальные пособия тоже станут выше на 5,4% с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам,инвалидам, детских пособиях.Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60% получателей.Кроме того, стало известно, что Минфиннамерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости. "Если мы примем программу, стратегию совершенствованияпенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большиепенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем,кто в них меньше нуждается…" -заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.По мнению министра, такой подход позволитсэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование.Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеровважно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, чтонеобходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такойподход Силуанов назвал "маневром внутри бюджета".

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