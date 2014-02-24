Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день

Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку. По словам заведующего сектором агро-промышленного комплекса Института экономики РАН Бориса Фрумкина, введение продовольственных карточек – распространенная в развитых странах практика поддержки малоимущих граждан. "Таким образом, это не какая-то чрезвычайная мера, не признак надвигающегося на Россию голода. Но даже по официальной статистике, у нас десятки миллионов людей живут ниже прожиточного минимума, и продовольственная помощь ориентирована именно на них", – добавил он. По словам Фрумкина, новая система будет содержать некие ограничения, которые не позволят гражданам потратить деньги не по назначению. Таким образом, с карточки средства будут списаны на товары из определенного перечня, пишет "Ридус". Однако сумма, которая будет перечислена на пропитание малоимущих граждан весьма скромна и составляет всего 1400 рублей в месяц, то есть 46 рублей в день. "Это, конечно, не весть какие деньги. Но это ведь именно дополнительная соцподдержка для малоимущих граждан", – пояснил Фрумкин. При этом, эксперт пояснил, что на выделенные средства человек может купить те продукты, которые посчитает нужным. Соответственно, этот момент снимает вопрос о качестве продуктовой помощи. Напомним, в 2015 году Минпромторг объявил о подготовке к запуску проекта продовольственной помощи малоимущим гражданам России. Запуск программы несколько раз откладывался. Так, в 2016 году было заявлено, что система продуктовых карточек будет запущена лишь в 2018 году. Однако в начале февраля текущего года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа заработает уже в 2017 году.
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