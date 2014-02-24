Россиянам советуют закупаться валютой

На данный момент, национальная валюта стоит на 10-12% больше, чем ожидалось. Финансовые эксперты рассказали о том. что ждать от курса рубля в ближайшем будущем и как в этом смысле грамотно подготовиться к отпуску. По мнению генерального директора инвесткомпании "ВОЛГА Капитал" Станислава Машагина, тем, кто готовится к отдыху за границей самое время сейчас купить валюту. "Лучше делать это постепенно и заранее. То, что доллар или евро могут быть ниже, это не просматривается. На этом уровне можем стоять достаточно долго", – цитирует эксперта BFM. При этом, в плане инвестиций или накоплений Машагин рекомендует держаться подальше от всех валют. По словам руководителя операций на денежном и валютном рынке "Металлинвестбанк" Сергея Романчука, сейчас отклонение рубля от своих фундаметальных значений обусловлено влиянием участников рынка, у которых накопилось слишком много долларов на счетах. При этом, эксперт отметил, что такая ситуация может сохраняться годами. Ранее финансовый аналитик Яков Миркин заявил, что обрушение курса российской валюты может произойти в любой момент. Возможными причинами экономист назвал большие объемы валютного рынка и участие нерезидентов в операциях. Катализатором резкого ослабления российской валюты, по его словам, может стать снижение Центробанком ставки хотя бы на 2%. При этом Миркин полагает, что финансовый регулятор может и сам начать плавное ослабление рубля.
На данный момент, национальная валюта стоит на 10-12% больше, чем ожидалось. Финансовые эксперты рассказали о том. что ждать от курса рубля в ближайшем будущем и как в этом смысле грамотно подготовиться к отпуску...»
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На данный момент, национальная валюта стоит на 10-12% больше, чем ожидалось. Финансовые эксперты рассказали о том. что ждать от курса рубля в ближайшем будущем и как в этом смысле грамотно подготовиться к отпуску...»
Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»