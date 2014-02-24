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Россиянам вернут деньги за аренду жилья

16 февраля 2017, четверг, 09:29 – ИА СОЧИ-24

Россиянам вернут деньги за аренду жилья
Россиянам вернут деньги за аренду жилья
Минстрой и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) рассматривают возможность введения налогового вычета для лиц, снимающих жилье. Таким образом планируется сделать сегмент арендного рынка более прозрачным.
Обязательным условием для этого станет заключение официального договора найма, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В таком случае съемщик платит налоги, с которых впоследствии сможет получить вычет, сообщает газета "Известия"."В дешевом сегменте почти не платят налоги, – пояснил необходимость таких мер руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко.

Платят налоги в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить имущество, а арендаторы

в том, чтобы у них были гарантии". При этом в экономсегменте договор заключают не более 5% собственников.В АИЖК рассчитывают, что введение налогового вычета повысит привлекательность легального рынка. По словам представителя агентства, возможность вернуть деньги создаст условия "для активного развития цивилизованного рынка аренды и сокращения доли аренды по серым схемам".Стандартный вычет предполагает, что человек, получающий доход (заработную плату), облагаемый по ставке 13%, может компенсировать часть средств, потраченных на уплату налога. С учетом ряда ограничений за налогооблагаемые операции с жильем можно вернуть до 260 тысяч рублей. Юрист Руслан Маннапов подчеркнул, что в Европе арендаторам давно предоставляются льготы. "У нас такой механизм будет стимулировать людей сообщать, что они снимают жилье и желают возместить расходы. А это позволит налоговой получить информацию об арендодателях, которые жилье сдают", – пояснил он.
Напомним, что среди российских городов самыми дешевыми съемными квартирами может похвастаться Курск. Как писали Dni.Ru, аренда жилья там обходится всего в 201 рубль за квадратный метр.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
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Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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