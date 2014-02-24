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Россиянам вернут деньги за аренду жилья
16 февраля 2017, четверг, 09:29 – ИА СОЧИ-24
Обязательным условием для этого станет заключение официального договора найма, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В таком случае съемщик платит налоги, с которых впоследствии сможет получить вычет, сообщает газета "Известия"."В дешевом сегменте почти не платят налоги, – пояснил необходимость таких мер руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко.
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Платят налоги в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить имущество, а арендаторы
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в том, чтобы у них были гарантии". При этом в экономсегменте договор заключают не более 5% собственников.В АИЖК рассчитывают, что введение налогового вычета повысит привлекательность легального рынка. По словам представителя агентства, возможность вернуть деньги создаст условия "для активного развития цивилизованного рынка аренды и сокращения доли аренды по серым схемам".Стандартный вычет предполагает, что человек, получающий доход (заработную плату), облагаемый по ставке 13%, может компенсировать часть средств, потраченных на уплату налога. С учетом ряда ограничений за налогооблагаемые операции с жильем можно вернуть до 260 тысяч рублей. Юрист Руслан Маннапов подчеркнул, что в Европе арендаторам давно предоставляются льготы. "У нас такой механизм будет стимулировать людей сообщать, что они снимают жилье и желают возместить расходы. А это позволит налоговой получить информацию об арендодателях, которые жилье сдают", – пояснил он.
Напомним, что среди российских городов самыми дешевыми съемными квартирами может похвастаться Курск. Как писали Dni.Ru, аренда жилья там обходится всего в 201 рубль за квадратный метр.
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