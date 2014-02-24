ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Россияне будут чаще умирать

26 января 2017, четверг, 09:45 – ИА СОЧИ-24

Россияне будут чаще умирать
Россияне будут чаще умирать
Минздрав России скорректировал целевые показатели смертности и они оказались крайне пессимистичными. В ведомстве считают, что такое положение дел связано с изменениями возрастной структуры населения, то есть с его старением.
Согласно целевым показателям госпрограммы "Развитие здравоохранения", показатели смертности увеличились и составляют 13 случаев на тысячу человек в 2020 году. Ранее этот параметр был более позитивным – так, в документе было указано, что смертность будет снижаться с 12,3 случаев на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году. Кроме того, согласно новым данным, продолжительность жизни будет также сокращаться – до 74 лет к 2020 году вместо ранее прогнозируемых 74,3 лет, передает газета "Известия".  По мнению экспертов, Минздрав снизил планку, так как появился повод считать, что прежних целей по улучшению здоровья россиян достичь не получится. Однако в самом ведомстве опровергли это мнение, заявив, что новые целевые показатели никак не связаны со здравоохранением. Представители Минздрава пояснили, что увеличение смертности связано с общим изменением возрастной структуры населения, то есть с возрастанием доли пожилых людей. "По информации ведущих экспертов в области демографии, прогнозируется уменьшение темпа дальнейшего снижения уровня смертности в целом по России", – добавила в Минздраве. Эксперты же отметили, что изменение ожидаемой продолжительности жизни никак не может быть связано с общим старением населения и как раз отражает работу здравоохранения. При этом некоторые из них считают, что даже заявленный Минздравом показатель в 74 года вряд ли будет достигнут.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:59
Число пострадавших при массовой драке в Москве увеличилось

Стало известно, что после массовой драки, произошедшей на Страстном бульваре в центре Москвы, на лечение в столичные медицинские стационары были направлены шесть человек, передает РИА Новости..»

сегодня, 11:44
В Подмосковье студент умер в такси

В ночь на 26 января в Павловском Посаде умер 17-летний студент, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:31
Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян

IKEA объявит о существенном снижении цен на продукцию в четверг, 26 января. Около 20% товаров шведского ритейлера подешевеют в среднем на 15-20%...»

сегодня, 11:31
Запад восхищен новым талантом Путина

Западные СМИ проявляют большой интерес к личности российского президента. На этот раз восхищение американских журналистов вызвало исполнение Владимиром Путиным песни "Четырнадцать минут до старта"...»

сегодня, 11:30
В Москве автобус вылетел на тротуар

Утром 25 января на северо-востоке Москвы возле метро "Медведково" пассажирский автобус занесло во время поворота – он вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:16
Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа

При заступлении на дежурство старший лейтенант Росгвардии получил на базе ОМОНа в столичном районе Строгино табельный пистолет Макарова..»

сегодня, 11:14
Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены

Затраты на строительство стены на мексиканско-американской границе возьмет на себя Мехико, уверен Дональд Трамп. В конгрессе США подтвердили: у Америки есть способы заставить Мексику платить...»

сегодня, 10:58
Россиянам могут запретить нелепо называть детей

В думском комитете по госстроительству и законодательству рассматривают законопроект, запрещающий давать детям экстравагантные имена. Ранее депутаты признали документ целесообразным...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:59
Число пострадавших при массовой драке в Москве увеличилось

Стало известно, что после массовой драки, произошедшей на Страстном бульваре в центре Москвы, на лечение в столичные медицинские стационары были направлены шесть человек, передает РИА Новости..»

сегодня, 11:44
В Подмосковье студент умер в такси

В ночь на 26 января в Павловском Посаде умер 17-летний студент, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:31
Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян

IKEA объявит о существенном снижении цен на продукцию в четверг, 26 января. Около 20% товаров шведского ритейлера подешевеют в среднем на 15-20%...»

сегодня, 11:31
Запад восхищен новым талантом Путина

Западные СМИ проявляют большой интерес к личности российского президента. На этот раз восхищение американских журналистов вызвало исполнение Владимиром Путиным песни "Четырнадцать минут до старта"...»

сегодня, 11:30
В Москве автобус вылетел на тротуар

Утром 25 января на северо-востоке Москвы возле метро "Медведково" пассажирский автобус занесло во время поворота – он вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:16
Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа

При заступлении на дежурство старший лейтенант Росгвардии получил на базе ОМОНа в столичном районе Строгино табельный пистолет Макарова..»

сегодня, 11:14
Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены

Затраты на строительство стены на мексиканско-американской границе возьмет на себя Мехико, уверен Дональд Трамп. В конгрессе США подтвердили: у Америки есть способы заставить Мексику платить...»

сегодня, 10:58
Россиянам могут запретить нелепо называть детей

В думском комитете по госстроительству и законодательству рассматривают законопроект, запрещающий давать детям экстравагантные имена. Ранее депутаты признали документ целесообразным...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.