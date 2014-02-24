Россияне будут чаще умирать

26 января 2017, четверг, 09:45 – ИА СОЧИ-24



Россияне будут чаще умирать

Минздрав России скорректировал целевые показатели смертности и они оказались крайне пессимистичными. В ведомстве считают, что такое положение дел связано с изменениями возрастной структуры населения, то есть с его старением.Согласно целевым показателям госпрограммы "Развитие здравоохранения", показатели смертности увеличились и составляют 13 случаев на тысячу человек в 2020 году. Ранее этот параметр был более позитивным – так, в документе было указано, что смертность будет снижаться с 12,3 случаев на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году. Кроме того, согласно новым данным, продолжительность жизни будет также сокращаться – до 74 лет к 2020 году вместо ранее прогнозируемых 74,3 лет, передает газета "Известия". По мнению экспертов, Минздрав снизил планку, так как появился повод считать, что прежних целей по улучшению здоровья россиян достичь не получится. Однако в самом ведомстве опровергли это мнение, заявив, что новые целевые показатели никак не связаны со здравоохранением. Представители Минздрава пояснили, что увеличение смертности связано с общим изменением возрастной структуры населения, то есть с возрастанием доли пожилых людей. "По информации ведущих экспертов в области демографии, прогнозируется уменьшение темпа дальнейшего снижения уровня смертности в целом по России", – добавила в Минздраве. Эксперты же отметили, что изменение ожидаемой продолжительности жизни никак не может быть связано с общим старением населения и как раз отражает работу здравоохранения. При этом некоторые из них считают, что даже заявленный Минздравом показатель в 74 года вряд ли будет достигнут.

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