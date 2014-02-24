Россияне будут оплачивать ЖКУ по-новому

Минстрой разработал законопроект, который будет регламентировать работу единых информационно-расчетных центров. Предполагается, что нововведение сделает платежи россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) прозрачнее. О новом документе сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. По его словам, законопроект уже находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Согласно нововведению, единые информационно-расчетные центры будут печатать единые платежные документы и рассчитывать ЖКУ на основе договора с управляющими компаниями, сообщает газета "Известия". По словам авторов законопроекта, это увеличит степень прозрачности начислений и в целом повысит комфорт для всех участников процесса. Таким образом, управляющая компания будет освобождена от сбора и обработки данных о платежах. Как предполагают авторы инициативы, это автоматически вытеснит недобросовестные организации с рынка, поскольку возможность "зарабатывать" на денежном потоке им перекроют. На данный момент жильцы платят за коммунальные услуги управляющим компаниям. А из-за недобросовестных действий последних квитанции часто присылают по второму разу, некоторые платежи не проходят. Новый же законопроект позволит исключить промежуточные звенья в цепочке оплаты ЖКУ. В целом эксперты положительно отнеслись к нововведению, однако отметили, что переход на единую систему квитанций потребует некоторых материальных затрат. В то же время система быстро себя окупит, так как издержек, связанных с ошибками в системе коммунальных платежей, станет меньше.
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»