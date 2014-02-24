Россияне массово отказываются от спортзалов

31 марта 2017, пятница, 13:13 – СОЧИ-24



Россияне массово отказываются от спортзалов

В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились.Как рассказал аналитик группы компаний "Финам" Тимур Нигматуллин, на протяжении нескольких лет финансовые показатели фитнес-центров ухудшаются. Если в 2014 году рынок спортивных услуг рос на 20% в год, то уже в 2015-м эти показатели сократились до 3%. "В 2016-м рынок стагнировал. Произошел спад трафика в действующих фитнес-центрах, снизился спрос на абонементы", – подчеркнул Нигматуллин. Эксперты считают, что причина массового отказа от спортзалов не только в резком сокращении доходов населения, но и в кардинальной смене трендов здорового образа жизни, пишет газета "Коммерсантъ". Как отмечают специалисты, за последнее время интерес к спорту у россиян значительно вырос. Многие и вовсе превратили активный образ жизни в некий культ и фетиш. Россияне делятся снимками с пробежек в соцсетях, хвастаются тем, как они танцуют или занимаются тайским боксом. По мнению телеведущей Яны Чуриковой, сейчас люди стали больше прислушиваться к себе, к своему телу и выбирают именно то, что подходит для поддержания формы конкретно им. Например, многие отдают предпочтение занятиям йогой или сезонным видам спорта. В свою очередь фитнес-клубы стремятся привлечь клиентов новым, экзотическим комплексом услуг. Так, все чаще в тренажерных залах предлагают EMS-тренировки: когда к телу человека подключаются датчики, которые стимулируют мышцы током. Считается, что 20 минут подобных занятий могут заменить три часа в обычной качалке.

СОЧИ 24